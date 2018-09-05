Николай Черников: «В России никогда не появится поколения, которое забудет о войне»

Член Общественной палаты Тверской области Николай Черников принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

«Это потрясающий праздник, который касается каждого из нас. Поздравить ветеранов, почтить память погибших пришли тысячи жителей Твери. Уверен, в России никогда не появится поколения, которое забудет о войне», – сказал Николай Черников.

Он также отметил, что руководство страны последовательно укрепляет международный авторитет России.

«Это необходимо делать, чтобы мы чувствовали себя защищенными и чтобы в нашей стране никогда не повторилось то, что пережили наши деды в 1941-1945 годах», – добавил Николай Черников.

9 мая у Обелиска Победы в Твери состоялось прохождение войск Тверского территориального гарнизона, посвященное 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Почётными гостями торжества стали ветераны.

В строю по площади Победы прошли курсанты, слушатели, преподаватели военной академии воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, лётчики 12-ой гвардейской Мгинской дивизии, подразделения территориального управления ФСИН, Государственной академии противопожарной службы МЧС, тверские суворовцы, кадетская рота школы №16 Твери, юнармейцы.

Участников приветствовал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Сердечно поздравляю всех с Днём Победы! Отмечая эту священную дату, мы отдаём дань памяти героизму и мужеству нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Мы гордимся героическим поколением победителей, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины. Тверской край внёс большой вклад в победу над врагом. Ожесточённые бои здесь позволили нашим войскам отстоять Москву и одержать судьбоносную победу под Сталинградом», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор отметил: в сражениях Великой Отечественной войны на территории Тверской области отдали жизни более миллиона советских воинов. От имени всех жителей Верхневолжья глава региона поблагодарил ветеранов за мужество в боях и самоотверженный труд во имя Родины.

Михаил Бородов