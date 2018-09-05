Ветеран погранслужбы Иннокентий Лосев: «Молодежь с уважением относится к поколению победителей»

Ветеран пограничной службы, житель Твери Иннокентий Лосев считает День Победы самым светлым праздником, который необходимо отмечать всей семьей. Сам он пришел Вечному огню почтить погибших солдат и офицеров вместе со своими сослуживцами.

«Надо помнить о тех, кто сражался за нашу Родину, о тех, кто погиб, и о тех, кто вернулся с Победой. Мой брат погиб под Сталинградом. А я и все поколение детей войны практически лишились детства», – сказал Иннокентий Лосев.

По его мнению, молодые люди сейчас в своем большинстве настроены патриотически.

«Мне нравится, что молодежь с уважением относится к поколению победителей. Это очень важно, ведь строить будущее надо, опираясь на то, что было создано нашими отцами и дедами», – считает ветеран.

9 мая у Обелиска Победы в Твери состоялось прохождение войск Тверского территориального гарнизона, посвященное 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Почётными гостями торжества стали ветераны.

В строю по площади Победы прошли курсанты, слушатели, преподаватели военной академии воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, лётчики 12-ой гвардейской Мгинской дивизии, подразделения территориального управления ФСИН, Государственной академии противопожарной службы МЧС, тверские суворовцы, кадетская рота школы №16 Твери, юнармейцы.

Участников приветствовал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Сердечно поздравляю всех с Днём Победы! Отмечая эту священную дату, мы отдаём дань памяти героизму и мужеству нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Мы гордимся героическим поколением победителей, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины. Тверской край внёс большой вклад в победу над врагом. Ожесточённые бои здесь позволили нашим войскам отстоять Москву и одержать судьбоносную победу под Сталинградом», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор отметил: в сражениях Великой Отечественной войны на территории Тверской области отдали жизни более миллиона советских воинов. От имени всех жителей Верхневолжья глава региона поблагодарил ветеранов за мужество в боях и самоотверженный труд во имя Родины.

Михаил Бородов