Почта России открывает весеннюю декаду подписки – скидки достигнут 40%

С 10 по 20 мая 2018 года пройдет Всероссийская декада подписки, в ходе которой во
мессенджера Viber можно подписаться на газеты и журналы со значительными
скидками.
В ходе подписной декады Почта России дополнительно к скидкам издательств снижает
для подписчиков цену на доставку изданий: по каталогу Почты России – на 10% для
федеральных и на 15% для региональных и местных СМИ, а по каталогам других
подписных агентств – на 5% и на 10% соответственно.
Одновременно сохраняется скидка для подписчиков, действующая в период всей
подписной кампании, на издания, вошедшие в список, подготовленный Экспертным
советом по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России:
25% по собственному каталогу Почты России или 20% по каталогам альтернативных подписных
агентств. Список изданий, получающих скидку в эту кампанию, был расширен
Экспертным советом и превысил 2500 наименований.
В рамках Всероссийской декады подписки УФПС Тверской области проведет День
подписчика сразу в двух отделениях почтовой связи – 170100 и 170043
15 мая в клиентском зале ОПС № 43, а 16 и 17 мая в центральном почтовом отделении
города самых активных подписчиков ждут призы и подарки. Консультанты отдела
подписки Тверского почтамта помогут всем желающим оформить подписку на любую
газету или журнал из изданий, представленных в подписных каталогах.
В эти дни посетители Тверского почтамта смогут пообщаться с представителями
популярных региональных СМИ и подписаться на издания по специальным ценам. В Днях
подписчика участвуют: «Комсомольская правда», «Тверская жизнь» и «Тверские
ведомости», «Караван+Я», газета Калининского района «Ленинское знамя», «Афанасий-
бизнес».
«Традиционно Всероссийская декада подписки привлекает большое число подписчиков. В
течение 10 дней акции читатели смогут подписаться на газеты и журналы на второе
полугодие 2018 года с хорошей скидкой (до 40%). Подписка на периодику является
выражением уважения читателей к печатной прессе и знаком качества для наиболее
востребованных у россиян изданий», – отметила заместитель генерального директора по
почтовому бизнесу Почты России Инесса Галактионова.
Стоит отметить, что теперь сайт podpiska.pochta.ru полностью адаптирован под мобильные устройства, что позволяет максимально удобно оформить подписку не только с персонального компьютера, но и со смартфона.
Пресс-служба ФГУП «Почта России»