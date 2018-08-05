Почта России открывает весеннюю декаду подписки – скидки достигнут 40%

С 10 по 20 мая 2018 года пройдет Всероссийская декада подписки, в ходе которой во

всех отделениях Почты России, на сайте http://podpiska.pochta.ru , а также с помощью

мессенджера Viber можно подписаться на газеты и журналы со значительными

скидками.

В ходе подписной декады Почта России дополнительно к скидкам издательств снижает

для подписчиков цену на доставку изданий: по каталогу Почты России – на 10% для

федеральных и на 15% для региональных и местных СМИ, а по каталогам других

подписных агентств – на 5% и на 10% соответственно.

Одновременно сохраняется скидка для подписчиков, действующая в период всей

подписной кампании, на издания, вошедшие в список, подготовленный Экспертным

советом по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России:

25% по собственному каталогу Почты России или 20% по каталогам альтернативных подписных

агентств. Список изданий, получающих скидку в эту кампанию, был расширен

Экспертным советом и превысил 2500 наименований.

В рамках Всероссийской декады подписки УФПС Тверской области проведет День

подписчика сразу в двух отделениях почтовой связи – 170100 и 170043

15 мая в клиентском зале ОПС № 43, а 16 и 17 мая в центральном почтовом отделении

города самых активных подписчиков ждут призы и подарки. Консультанты отдела

подписки Тверского почтамта помогут всем желающим оформить подписку на любую

газету или журнал из изданий, представленных в подписных каталогах.

В эти дни посетители Тверского почтамта смогут пообщаться с представителями

популярных региональных СМИ и подписаться на издания по специальным ценам. В Днях

подписчика участвуют: «Комсомольская правда», «Тверская жизнь» и «Тверские

ведомости», «Караван+Я», газета Калининского района «Ленинское знамя», «Афанасий-

бизнес».

«Традиционно Всероссийская декада подписки привлекает большое число подписчиков. В

течение 10 дней акции читатели смогут подписаться на газеты и журналы на второе

полугодие 2018 года с хорошей скидкой (до 40%). Подписка на периодику является

выражением уважения читателей к печатной прессе и знаком качества для наиболее

востребованных у россиян изданий», – отметила заместитель генерального директора по

почтовому бизнесу Почты России Инесса Галактионова.

Стоит отметить, что теперь сайт podpiska.pochta.ru полностью адаптирован под мобильные устройства, что позволяет максимально удобно оформить подписку не только с персонального компьютера, но и со смартфона.

Пресс-служба ФГУП «Почта России»