Андрей Епишин: «Взаимодействие в вопросах патриотического воспитания – важная основа сотрудничества России и Казахстана»

Сенатор, член комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации ФС РФ и Сенатом Парламента Республики Казахстан Андрей Епишин 8 мая принял участие в торжественной церемонии передачи городу Ржеву после реставрации памятника «Мемориальный комплекс воинам-казахстанцам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад».

«Под Ржевом воевали люди многих национальностей, и все мы помним, какой ценой досталась нашей стране Победа. Для меня сегодняшняя церемония передачи мемориального комплекса памяти воинов-казахстанцев городу Ржеву вдвойне важна и значима», – отметил Андрей Епишин, рассказав, что его дед тоже воевал под Ржевом и пропал без вести в феврале 1942 года.

Сенатор подчеркнул важность совместной патриотической работы для дальнейшей интеграции двух стран.

«И для России, и для Казахстана взаимодействие в вопросах патриотического воспитания, совместные поисковые мероприятия – это важные основы для сотрудничества. Со своей стороны, мы готовы всячески содействовать дальнейшему укреплению дружбы между нашими странами», – сказал Андрей Епишин.

В церемонии передачи мемориального комплекса городу Ржеву приняли участие губернатор Тверской области Игорь Руденя, посол республики Казахстан в РФ Имангали Тасмагамбетов, губернатор Актюбинской области Республики Казахстан Бердыбек Сапарбаев, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Среди почетных гостей – ветераны Великой Отечественной войны, родственники казахских солдат, погибших под Ржевом.

«Этот мемориальный комплекс – символ единства исторической памяти народов России и Казахстана о бессмертном подвиге наших дедов и прадедов. Мы ценим большое внимание руководства Казахстана к сохранению нашего общего героического прошлого», - отметил губернатор Игорь Руденя.

Сегодня город воинской славы Ржев и Ржевский район входят в число ведущих центров военно-патриотической работы в России. Ежегодно здесь проходит международная военно-историческая поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт». Представители Казахстана – её постоянные участники, добавил Игорь Руденя.

Павел Голованов