Ржевская школа № 5 провела праздничные мероприятия в честь завершения реставрации мемориального комплекса воинам-казахстанцам

Директор ржевской МОУ СОШ № 5 Ирина Ханина рассказала о торжественных мероприятиях, которые сегодня прошли в образовательном учреждении одновременно с церемонией передачи городу Ржеву после реставрации памятника «Мемориальный комплекс воинам-казахстанцам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад».

«Нашей школе в 2011 году было присвоено имя Воинов 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад, поэтому и учащиеся, и педагогический коллектив проводят огромную работу по исследованию боевого пути воинов-казахстанцев. Мы тесно сотрудничаем с сотрудниками посольства Республики Казахстан в Москве», – сказала Ирина Ханина.

Директор школы подчеркнула, что завершение реставрационных работ – большое событие для города.

«Мемориал преобразился, стал красивее. Наши ученики видят, что государство и общество высоко ценят вклад воинов-казахстанцев в освобождение ржевской земли от немецко-фашистских захватчиков», – отметила Ирина Ханина.

Она сообщила, что старшеклассники сегодня приняли участие в торжественном мероприятии на мемориале, а в школе в это время состоялись тематические классные часы и была представлена музыкально-литературная композиция, посвященная этому событию.

В торжественной церемонии приняли участие губернатор Тверской области Игорь Руденя, посол республики Казахстан в РФ Имангали Тасмагамбетов, губернатор Актюбинской области Республики Казахстан Бердыбек Сапарбаев, сенатор, член Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации РФ и Сенатом Парламента республики Казахстан Андрей Епишин, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Среди почетных гостей – ветераны Великой Отечественной войны, родственники казахских солдат, погибших под Ржевом.

«Этот мемориальный комплекс – символ единства исторической памяти народов России и Казахстана о бессмертном подвиге наших дедов и прадедов. Мы ценим большое внимание руководства Казахстана к сохранению нашего общего героического прошлого», – отметил губернатор Игорь Руденя.

Сегодня город воинской славы Ржев и Ржевский район входят в число ведущих центров военно-патриотической работы в России. Ежегодно здесь проходит международная военно-историческая поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт». Представители Казахстана – её постоянные участники, добавил Игорь Руденя.

Павел Голованов