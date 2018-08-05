Депутат Татьяна Наветная: «Мы должны уметь заботиться о том, что нам передали»

Депутат Ржевской городской Думы Татьяна Наветная приняла участие в торжественном мероприятии по передаче после реставрации городу Ржеву памятника «Мемориальный комплекс воинам-казахстанцам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад».

«Увековечение памяти воинов разных национальностей, которые ценой своей жизни боролись за свободу и независимость нашей страны, очень важно для патриотического воспитания детей и молодежи», – отметила Татьяна Наветная.

По мнению депутата, молодые жители Города воинской славы Ржева должны чтить поколение победителей и бережно относиться к мемориальным объектам.

«Мы должны уметь заботиться о том, что нам передали», – подчеркнула Татьяна Наветная.

В церемонии приняли участие губернатор Тверской области Игорь Руденя, посол республики Казахстан в РФ Имангали Тасмагамбетов, губернатор Актюбинской области Республики Казахстан Бердыбек Сапарбаев, сенатор, член Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации РФ и Сенатом Парламента республики Казахстан Андрей Епишин, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Среди почетных гостей – ветераны Великой Отечественной войны, родственники казахских солдат, погибших под Ржевом.

«Этот мемориальный комплекс – символ единства исторической памяти народов России и Казахстана о бессмертном подвиге наших дедов и прадедов. Мы ценим большое внимание руководства Казахстана к сохранению нашего общего героического прошлого», - отметил губернатор Игорь Руденя.

Сегодня город воинской славы Ржев и Ржевский район входят в число ведущих центров военно-патриотической работы в России. Ежегодно здесь проходит международная военно-историческая поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт». Представители Казахстана – её постоянные участники, добавил Игорь Руденя.

Павел Голованов