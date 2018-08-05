Маршрут международного мото-автопробега «Победа без границ» пройдёт через Тверскую область

9 мая в Казахстане, в городе Шымкент стартует международный мото-автопробег по местам боевой славы «Победа без границ», посвящённый памяти воинов, погибших во время Великой Отечественной войны. Планируется, что в июне участники посетят Тверь и Ржев. Всего пробег охватит более 50 городов Казахстана, России, Республики Беларусь, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Грузии и Армении.

Присоединиться к колонне можно будет по ходу движения мото-автопробега. Байкеры и автомобилисты посетят места сражений и воинские захоронения, организуют вечера памяти и концерты на военную тематику в городах Казахстана, России и Белоруссии.

План пробега предполагает посещение Твери 7 июня и 13 июня — Ржева, в том числе возложение цветов на Аллее Героев Советского Союза – участников Ржевской битвы и Обелиску освободителям Ржева.

Одним из ключевых городов пробега станет Москва. 12 июня в Волоколамске запланирован большой концерт в честь Дня России, а также возложение цветов к мемориалу «Героям-панфиловцам».

Пробег финиширует 22 июня в Бресте. На территории Брестской крепости в этот день пройдёт концерт памяти всех погибших в Великой Отечественной войне.

Информацию о состоянии памятников и воинских захоронений, малоизвестные факты о военном времени, собранные по итогам пробега, предполагается разместить на официальном сайте проекта http://pobedabezgranits.ru , а также передать в музеи и образовательные учреждения.

Пресс-служба Правительства Тверской области