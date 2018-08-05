Отряд юных десантников имени Константина Дунаевского принял участие в торжественном мероприятии на мемориале воинам-казахстанцам во Ржеве

Сегодня во Ржеве состоялась церемония передачи городу после реставрации памятника «Мемориальный комплекс воинам-казахстанцам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад». В торжествах приняли участие члены отряда юных десантников имени Константина Дунаевского при Ржевском колледже им. Н.В. Петровского.

Директор колледжа, председатель Ржевского союза десантников Борис Жуков считает реставрацию мемориального комплекса очень своевременной.

«Надо постоянно содержать памятник в порядке. Это память о казахстанцах, которые воевали на ржевской земле и нередко проявляли образцы подлинного мужества и героизма», – сказал Борис Жуков.

В торжественной церемонии приняли участие губернатор Тверской области Игорь Руденя, посол республики Казахстан в РФ Имангали Тасмагамбетов, губернатор Актюбинской области Республики Казахстан Бердыбек Сапарбаев, сенатор, член Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации РФ и Сенатом Парламента республики Казахстан Андрей Епишин, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Среди почетных гостей – ветераны Великой Отечественной войны, родственники казахских солдат, погибших под Ржевом.

«Этот мемориальный комплекс – символ единства исторической памяти народов России и Казахстана о бессмертном подвиге наших дедов и прадедов. Мы ценим большое внимание руководства Казахстана к сохранению нашего общего героического прошлого», - отметил губернатор Игорь Руденя.

Сегодня город воинской славы Ржев и Ржевский район входят в число ведущих центров военно-патриотической работы в России. Ежегодно здесь проходит международная военно-историческая поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт». Представители Казахстана – её постоянные участники, добавил Игорь Руденя.

Павел Голованов