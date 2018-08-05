Михаил Крылов: «Состояние мемориального комплекса в Городе воинской славы должно быть надлежащим»

Реставрация и передача городу Ржеву мемориального комплекса воинам-казахстанцам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад – это хороший подарок ржевитянам ко Дню Победы, считает председатель Общественного совета города Ржева Михаил Крылов.

По его мнению, памятник давно нуждался в реставрационных работах, и замечательно, что мемориал приведен в порядок в канун 73-й годовщины Великой Победы.

«Именно так должны выглядеть мемориальные комплексы в Городе воинской славы. Их часто посещают и жители, и гости Ржева, поэтому состояние памятников должно быть надлежащим», – сказал Михаил Крылов.

Он также отметил, что члены Общественного совета города Ржева еженедельно заслушивали информацию городской администрации о ходе реставрационных работ, поскольку мемориальный комплекс воинам-казахстанцам – очень важный для города объект.

Напомним, 8 мая в городе воинской славы Ржеве Тверской области состоялось торжественное мероприятие по передаче после реставрации городу Ржеву памятника «Мемориальный комплекс воинам-казахстанцам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад». В церемонии приняли участие губернатор Тверской области Игорь Руденя, посол республики Казахстан в РФ Имангали Тасмагамбетов, губернатор Актюбинской области Республики Казахстан Бердыбек Сапарбаев, сенатор, член Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации РФ и Сенатом Парламента республики Казахстан Андрей Епишин, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Среди почетных гостей – ветераны Великой Отечественной войны, родственники казахских солдат, погибших под Ржевом.

«Этот мемориальный комплекс – символ единства исторической памяти народов России и Казахстана о бессмертном подвиге наших дедов и прадедов. Мы ценим большое внимание руководства Казахстана к сохранению нашего общего героического прошлого», - отметил губернатор Игорь Руденя.

Сегодня город воинской славы Ржев и Ржевский район входят в число ведущих центров военно-патриотической работы в России. Ежегодно здесь проходит международная военно-историческая поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт». Представители Казахстана – её постоянные участники, добавил Игорь Руденя.

Павел Голованов