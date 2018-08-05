Игорь Руденя принял участие в подписании соглашения о передаче Мемориального комплекса воинам-казахстанцам городу Ржеву

8 мая в Ржеве Тверской области было подписано соглашение между Акиматом (администрацией) Актюбинской области республики Казахстан и администрацией города Ржева о передаче в муниципальную собственность Ржеву Мемориального комплекса воинам-казахстанцам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад.

В торжественной церемонии приняли участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя, посол республики Казахстан в РФ Имангали Тасмагамбетов, сенатор, член Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации РФ и Сенатом Парламента республики Казахстан Андрей Епишин, генеральный директор Государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев. Подписи под документом поставили Губернатор Актюбинской области республики Казахстан Бердыбек Сапарбаев и глава Ржева Вадим Родивилов.

В соответствии с соглашением администрация Ржева берет на себя обязательства по дальнейшему содержанию и уходу за мемориальным комплексом.

«Этот мемориальный комплекс – символ единства исторической памяти народов России и Казахстана о бессмертном подвиге наших дедов и прадедов. Мы ценим большое внимание руководства Казахстана к сохранению нашего общего героического прошлого», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

«Независимо от того, в какой стране мы живем, мы не должны забывать о тех, кто нам подарил мир, свободу. Мы должны сделать все, чтобы их помнили, чтили, воспитать нынешнее поколение в любви к родине», - отметил Бердыбек Сапарбаев.

Ранее состоялась торжественная церемония передачи после реставрации городу Ржеву памятника «Мемориальный комплекс воинам-казахстанцам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад». Участники церемонии почтили память павших солдат и офицеров минутой молчания и возложили цветы к мемориальному комплексу.

100-я и 101-я отдельные стрелковые бригады были сформированы в первые годы войны и вошли в состав 39-й армии Калининского фронта, участвовавшего в операции «Марс». В тех кровопролитных бояхпринимали участие 22 тысячи казахстанцев, большинство из которых погибли.

Мемориальный комплекс воинам-казахстанцам, павших в годы Великой Отечественной войны под Ржевом, основан в 2010 году в рамках празднования 65-летия Великой Победы. На его плитах высечены имена 10 тысяч воинов. Мемориал представляет собой гранитную стену протяженностью в 27 метров с изображением карты Казахстана, на которой обозначены города, где в 1941 году формировались 100-я и 101-я бригады, а также столица Астана.

Пресс-служба Правительства Тверской области