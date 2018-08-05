Женская ассамблея Ржева приняла участие в торжественном мероприятии на мемориальном комплексе воинам-казахстанцам

Сегодня во Ржеве прошло торжественное мероприятие по передаче городу после реставрации памятника «Мемориальный комплекс воинам-казахстанцам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад». Председатель Женской ассамблеи города Ржева Светлана Орлова считает это событие важным не только для Ржева и Тверской области, но и для всей России.

«Мы чтим память воинов, отдавших свои жизни в борьбе с фашистскими захватчиками, – сказала Светлана Орлова. – В Городе воинской славы Ржеве, пропитанном кровью солдат, все воспитаны в патриотическом духе. Передача нашему городу мемориального комплекса после реставрации – важное событие не только для Ржева, но и для всей России. Таким образом, мы говорим, что русские не желают войны и благодарны всем, кто сражался за мир на нашей земле, в том числе, воинам-казахстанцам».

Светлана Орлова также отметила, что члены Женской ассамблеи города Ржева активно участвовали в подготовке к сегодняшней торжественной церемонии, а также к празднованию Дня Победы: вместе с Торопецкой епархией отправляли ветеранам поздравительные открытки и встречались с женщинами, которые пережили тяготы Великой Отечественной войны.

В церемонии передачи мемориального комплекса городу Ржеву приняли участие губернатор Тверской области Игорь Руденя, посол республики Казахстан в РФ Имангали Тасмагамбетов, губернатор Актюбинской области Республики Казахстан Бердыбек Сапарбаев, сенатор, член Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации РФ и Сенатом Парламента республики Казахстан Андрей Епишин, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Среди почетных гостей – ветераны Великой Отечественной войны, родственники казахских солдат, погибших под Ржевом.

«Этот мемориальный комплекс – символ единства исторической памяти народов России и Казахстана о бессмертном подвиге наших дедов и прадедов. Мы ценим большое внимание руководства Казахстана к сохранению нашего общего героического прошлого», - отметил губернатор Игорь Руденя.

Сегодня город воинской славы Ржев и Ржевский район входят в число ведущих центров военно-патриотической работы в России. Ежегодно здесь проходит международная военно-историческая поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт». Представители Казахстана – её постоянные участники, добавил Игорь Руденя.