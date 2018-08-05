Игорь Руденя и представители делегации Казахстана посетили хранилище останков солдат в Ржеве Тверской области

Участники торжественной церемонии по передаче после реставрации городу Ржеву памятника «Мемориальный комплекс воинам-казахстанцам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад», которая прошла сегодня, 8 мая, в Ржеве Тверской области, осмотрели хранилище останков солдат.

В мероприятии приняли участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя, посол республики в РФ Имангали Тасмагамбетов, Губернатор Актюбинской области республики Казахстан Бердыбек Сапарбаев, сенатор, член Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации РФ и Сенатом Парламента Республики Казахстан Андрей Епишин, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, генеральный директор Государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Учитывая, что на территории Тверской области проходили одни из самых кровопролитных сражений, эта работа в регионе будет продолжаться ещё не менее 10 ближайших лет. Важно заниматься поисковым движением, военно-патриотическим воспитанием молодёжи, увековечением памяти погибших солдат и офицеров», — считает Игорь Руденя.

Специализированное модульное хранилище останков воинов, поднятых в ходе поисковых экспедиций, было создано в Ржеве в 2017 году. Оно расположено у центра патриотического воспитания на территории мемориального комплекса «Парк мира и примирения». Помещение рассчитано на 1500 контейнеров с останками. Открытие объекта состоялось в Ржеве в прошлом году накануне проведения международной военно-исторической экспедиции «Калининский фронт», которая объединила более 500 поисковиков из разных регионов и стран. В 2018 году «Калининский фронт» уже в третий раз пройдёт на тверской земле.

В 2018 году еще два таких хранилища будут открыты в Зубцовском и Бельском районах Тверской области. Финансирование проекта из регионального бюджета составит более 1,9 млн рублей. Губернатор Игорь Руденя поставил задачу рассмотреть возможность установки ещё одного модульного хранилища в Оленинском районе, где также проводится много поисковых экспедиций.

В настоящее время поисковую деятельность на территории Верхневолжья ведут более 50 отрядов, в составе которых работают около 900 поисковиков, большая часть из них - молодёжь в возрасте до 30 лет. На этот год запланировано проведение 121 поисковой экспедиции в 16 «боевых» районах Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области