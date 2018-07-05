Андрей Соловей: «Ведущая сила преобразования - граждане России»

Выступление Владимира Путина на торжественной церемонии инаугурации прокомментировал генеральный директор Тверского вагоностроительного завода Андрей Соловей, который был доверенным лицом Путина на президентских выборах.

«Речь Владимира Путина стала логическим развитием курса, заданного ещё в марте, когда были обозначены задачи, определяющие облик современной России на десятилетия вперед, – считает Андрей Соловей. – Президент подчеркнул, что ведущая сила всех преобразований – все мы, граждане России. Из этого следует, что именно от каждого нас, от нашего отношения к своему повседневному труду, к своим обязанностям – гражданским, родительским, профессиональным, к своему Отечеству и своей малой родине, к нашему старшему поколению и к детям, во многом зависит то, как мы будем жить, куда двигаться. Задачи поставлены. Надо их решать. Всем вместе».

Ранее выступление Владимира Путина на церемонии инаугурации прокомментировал губернатор Игорь Руденя. Он отметил, что Тверская область готова выполнять поставленные президентом задачи.

«Первоочередные направления для нас – развитие инфраструктуры, в том числе дорог, медицины, образования, системы ЖКХ, газификация региона, создание новых рабочих мест, развитие среднего и малого бизнеса», – подчеркнул Игорь Руденя.

По мнению главы региона, для достижения значимых результатов в социально-экономическом развитии Верхневолжья необходимо обеспечить повышение эффективности работы всех уровней власти.

«Главное, что было сказано Президентом – народ ждёт конкретных действий, конкретных изменений в позитивную сторону. Это обязанность руководителя региона, правительства области, глав муниципальных образований», – акцентировал Игорь Руденя.

Михаил Бородов