Владимир Суслов: «Владимир Путин на инаугурации сказал самое важное для России»

Почетный гражданин Тверской области Владимир Суслов отметил, что услышал в выступлении Владимира Путина на торжественной церемонии инаугурации самое важное для России.

«Мы всегда ожидаем важных сообщений от главы государства во время вступления в должность. Владимир Путин сегодня сказал о самом главном – о миролюбивой направленности России, о праве нашей страны отстаивать свои интересы на международной арене», – отметил Владимир Суслов.

По его словам, президент Владимир Путин обозначил четкие приоритеты развития страны на ближайшие шесть лет.

«Россия будет добиваться прорывов в науке и технологиях, социальной политике, в том числе демографии и укреплении традиционных семейных ценностей. Конечно, у президента есть четкое представление о том, как наша страна сплоченно и системно будет идти к этим целям», – сказал Владимир Суслов.

Ранее выступление Владимира Путина на церемонии инаугурации прокомментировал губернатор Игорь Руденя. Он отметил, что Тверская область готова выполнять поставленные президентом задачи.

«Первоочередные направления для нас – развитие инфраструктуры, в том числе дорог, медицины, образования, системы ЖКХ, газификация региона, создание новых рабочих мест, развитие среднего и малого бизнеса», – подчеркнул Игорь Руденя.

По мнению главы региона, для достижения значимых результатов в социально-экономическом развитии Верхневолжья необходимо обеспечить повышение эффективности работы всех уровней власти.

«Главное, что было сказано Президентом – народ ждёт конкретных действий, конкретных изменений в позитивную сторону. Это обязанность руководителя региона, правительства области, глав муниципальных образований», – акцентировал Игорь Руденя.

Михаил Бородов