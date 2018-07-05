Андрей Твардовский: «С Владимиром Путиным Россия добьется технологического прорыва»

Ректор Тверского государственного технического университета, председатель Совета ректоров вузов Тверской области Андрей Твардовский считает, что четвертый срок президента Владимира Путина будет связан с обеспечением условий для технологического прорыва России.

«За время, которое Владимир Путин возглавляет наше государство, уже многое сделано для того, чтобы Россия достигла значительных результатов в развитии технологического комплекса. Мы это видим, в том числе, на примере оборонной отрасли, новейшие достижения которой президент продемонстрировал в ходе своего Послания Федеральному Собранию, – отметил Андрей Твардовский. – Надеюсь, что и дальше государство будет поддерживать инженерные науки, научно-исследовательские институты и технические университеты. Только вкладывая ресурсы в качественное образование и исследовательскую деятельность, можно добиться технологического прорыва. Мы знаем о твердой позиции президента по этому вопросу и уверены, что у нашей страны есть все возможности для реализации масштабных задач и в науке, и в экономике, и в социальной сфере».

Ранее выступление Владимира Путина на церемонии инаугурации прокомментировал губернатор Игорь Руденя. Он отметил, что Тверская область готова выполнять поставленные президентом задачи.

«Первоочередные направления для нас – развитие инфраструктуры, в том числе дорог, медицины, образования, системы ЖКХ, газификация региона, создание новых рабочих мест, развитие среднего и малого бизнеса», – подчеркнул Игорь Руденя.

По мнению главы региона, для достижения значимых результатов в социально-экономическом развитии Верхневолжья необходимо обеспечить повышение эффективности работы всех уровней власти.

«Главное, что было сказано Президентом – народ ждёт конкретных действий, конкретных изменений в позитивную сторону. Это обязанность руководителя региона, правительства области, глав муниципальных образований», – акцентировал Игорь Руденя.

Михаил Бородов