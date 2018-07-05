Тверские волонтеры посетили церемонию инаугурации президента Владимира Путина

Двенадцать самых активных представителей тверского регионального отделения общероссийского движения «Волонтеры Победы» сегодня приняли участие в торжественной церемонии вступления Владимира Путина в должность Президента России.

«Для нас огромная честь присутствовать при этом историческом событии. Эмоции зашкаливают!» – поделилась впечатлениями региональный координатор движения Анастасия Шумакова.

По ее словам, волонтерам особенно важно было услышать от президента слова поддержки в адрес активной молодежи.

«Владимир Путин сказал, что рассчитывает на новые идеи и подходы, на дерзновенность молодёжи, на её способность стать настоящими лидерами перемен, при этом сохраняя верность традиционным российским ценностям правды и справедливости», – сказала Анастасия Шумакова, отметив, что эти слова президента особенно важны в Год волонтера.

Ранее выступление Владимира Путина на церемонии инаугурации прокомментировал губернатор Игорь Руденя. Он отметил, что Тверская область готова выполнять поставленные президентом задачи.

«Первоочередные направления для нас – развитие инфраструктуры, в том числе дорог, медицины, образования, системы ЖКХ, газификация региона, создание новых рабочих мест, развитие среднего и малого бизнеса», – подчеркнул Игорь Руденя.

По мнению главы региона, для достижения значимых результатов в социально-экономическом развитии Верхневолжья необходимо обеспечить повышение эффективности работы всех уровней власти.

«Главное, что было сказано Президентом – народ ждёт конкретных действий, конкретных изменений в позитивную сторону. Это обязанность руководителя региона, правительства области, глав муниципальных образований», – акцентировал Игорь Руденя.

Михаил Бородов