Татьяна Слесарева: «С новым сроком полномочий Владимира Путина связаны самые высокие надежды»

Доверенное лицо Владимира Путина на выборах главы государства в 2018 году, директор многопрофильной гимназии № 12 г. Твери Татьяна Слесарева приняла участие в церемонии вступления в должность Президента России в Большом Кремлёвском дворце.

«Это очень важное и радостное событие, которое подтверждает, что все планы и программы, о которых говорил Владимир Владимирович в статусе кандидата в президенты, будут осуществлены. С новым сроком президентских полномочий Путина связаны самые высокие надежды», – сказала Татьяна Слесарева.

Она пояснила, что прежде всего имела в виду новые, востребованные обществом решения в социальной политике государства – образовании, здравоохранении, культуре, социальной защите населения.

«Очевидно, что эти отрасли получат дополнительную существенную поддержку со стороны президента, поскольку именно благополучие в социальной сфере, повышение качества жизни людей способно обеспечить рывок в развитии нашей страны – в технологическом, экономическом и общественном смыслах», – считает Татьяна Слесарева.

Ранее выступление Владимира Путина на церемонии инаугурации прокомментировал губернатор Игорь Руденя. Он отметил, что Тверская область готова выполнять поставленные президентом задачи.

«Первоочередные направления для нас – развитие инфраструктуры, в том числе дорог, медицины, образования, системы ЖКХ, газификация региона, создание новых рабочих мест, развитие среднего и малого бизнеса», – подчеркнул Игорь Руденя.

По мнению главы региона, для достижения значимых результатов в социально-экономическом развитии Верхневолжья необходимо обеспечить повышение эффективности работы всех уровней власти.

«Главное, что было сказано Президентом – народ ждёт конкретных действий, конкретных изменений в позитивную сторону. Это обязанность руководителя региона, правительства области, глав муниципальных образований», – акцентировал Игорь Руденя.

Михаил Бородов