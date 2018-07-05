В Тверской области производство рыбы увеличилось на 36%

По данным статистики в Тверской области производство рыбы за 2017 год составило более 1 тысячи тонн, что на 36 % выше показателя 2016 года. Товарное рыбоводство — основное направление аквакультуры региона.

О планах по развитию отрасли Губернатор Игорь Руденя говорил на совещании, посвященном вопросам сельского хозяйства Нечерноземья, которое Президент России Владимир Путин проводил в Конаковском районе в июле 2016 года.

«На территории Тверской области более 1760 озер и 900 рек. Это огромный водный бассейн. Развитие аквакультуры может быть интересно для малого и среднего бизнеса, что приведет к повышению занятости населения региона, будет способствовать замещению импортной продукции на нашем рынке», - считает Игорь Руденя.

Несколько дней назад выпуск рыбопосадочного материала для выращивания товарной рыбы состоялся в колхозе «Восход» Калининского района. Производственная мощность предприятия - более 20 тонн товарной рыбы в год. В колхозе в прудах выращивают карпа, толстолобика, белого амура.

В настоящее время в Тверской области активно осуществляется выпуск рыбопосадочного материала для выращивания товарной рыбы. В Бологовском районе выпущено 6 тонн, в Калининском – 2,5 тонны, в Андреапольском - 0,5 тонн карповых видов рыб.

На территории региона данным видом деятельности занимаются 28 организаций и индивидуальных предпринимателей. Площадь рыбоводных участков и прудовый фонд оставляет 2 243,6 га.

В Верхневолжье для осуществления пастбищной и индустриальной аквакультуры сформированы 16 рыбоводных участков общей площадью 768,3 га в Андреапольском, Вышневолоцком, Западнодвинском, Калининском, Пеновском, Ржевском, Торопецком и Удомельском районах.

В 2018 году рыбоводным хозяйствам будет оказана государственная поддержка за счет средств областного бюджета в размере 20% от стоимости приобретенного рыбопосадочного материала. На эти цели предусмотрено 549,7 тыс. рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области