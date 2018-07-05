В деревне Сухой Ручей Тверской области открыта памятная доска, увековечивающая имена 73 защитников Отечества

7 мая в деревне Сухой Ручей Калининского района состоялось открытие памятной доски, увековечивающей имена 73 защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны под Калинином. В церемонии приняли участие ветераны, военнослужащие Тверского гарнизона, представители областного Генеральского клуба, юнармейцы, родственники павших на полях сражений воинов из разных регионов страны.

В годы Великой Отечественной войны в районе деревни Сухой Ручей велись ожесточенные бои. Свыше 730 человек составили потери 246 Шумской стрелковой дивизии Красной Армии. Имена 73 без вести пропавших бойцов дивизии были установлены при участии сотрудников районного военкомата, учеников и учителей Большеборковской школы Калининского района.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, вовлечение молодежи в поисковую деятельность играет важную роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения, способствует укреплению в обществе традиционных нравственных ценностей.

«Поисковое движение Верхневолжья стало одним из самых мощных в России. За три десятилетия с воинскими и духовными почестями было предано земле 60 тысяч останков погибших бойцов, установлено около пяти тысяч имен пропавших без вести солдат и офицеров. Это бесценный вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной войне, преемственности поколений», – считает Игорь Руденя.

27 апреля в городе воинской доблести Зубцове стартовала областная «Вахта Памяти-2018». Ежегодно на тверской земле работают более ста поисковых отрядов из Тверской области и других субъектов России. В регионе действуют 54 поисковых отряда, в состав которых входит свыше 1500 человек. Всего в 2018 году в Тверской области запланировано проведение 121 поисковой экспедиции в 16 «боевых» районах Верхневолжья.

В этом году вновь пройдет военно-историческая экспедиция «Ржев. Калининский фронт», которая в 2017-м обрела международный статус. Инициативу Губернатора Игоря Рудени и Председателя Российского военно-исторического общества, Министра культуры РФ Владимира Мединского о ежегодном проведении международной экспедиции на территории Верхневолжья поддержал Президент РФ Владимир Путин.

В 2017 году в экспедиции приняли участие более 500 представителей поисковых организаций из 25 регионов России, Казахстана и Германии. Подняты останки более 300 воинов-красноармейцев. В рамках закрытия состоялась церемония захоронения свыше 1000 останков советских воинов, найденных во время экспедиции и в прошлые годы на территории Ржевского района.

Пресс-служба Правительства Тверской области