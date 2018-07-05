Игорь Руденя принял участие в церемонии инаугурации Президента России Владимира Путина

7 мая в Большом Кремлёвском дворце состоялась церемония вступления в должность избранного Президента Российской Федерации Владимира Путина. Участие в торжестве приняли порядка 6 тысяч человек. Тверскую область представили Губернатор Игорь Руденя, члены Совета Федерации РФ от региона Владимир Лукин и Андрей Епишин, а также генеральный директор Тверского вагоностроительного завода Андрей Соловей, директор тверской гимназии №12 Татьяна Слесарева, члены регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».

Владимир Путин в четвёртый раз принёс присягу народу России.

«Считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни сделать всё для России, для её настоящего и будущего — мирного и процветающего, для сбережения и продолжения нашего великого народа, для благополучия в каждой российской семье. Перед нами напряжённая работа, которая потребует участия всего российского общества, деятельного вклада каждого из нас, всех ответственных политических и гражданских сил, объединённых искренней заботой о России. Мы должны идти в ногу с глобальными переменами, выстраивать свою повестку прорывного развития», — сказал Владимир Путин.

Глава государства обозначил приоритетные задачи — экономический рост, развитие регионов, обновление городов и сёл, реализация современной социальной политики, ориентированной на нужды каждого человека, повышение качества образования и здравоохранения, поддержка материнства и детства, новые достижения в науке и технологиях.

Тверская область готова выполнять поставленные Президентом задачи, отметил Губернатор Игорь Руденя.

«Первоочередные направления для нас — развитие инфраструктуры, в том числе дорог, медицины, образования, системы ЖКХ, газификация региона, создание новых рабочих мест, развитие среднего и малого бизнеса», — подчеркнул Игорь Руденя.

По мнению главы региона, для достижения значимых результатов в социально-экономическом развитии Верхневолжья необходимо обеспечить повышение эффективности работы всех уровней власти.

«Главное, что было сказано Президентом — народ ждёт конкретных действий, конкретных изменений в позитивную сторону. Это обязанность руководителя региона, Правительства области, глав муниципальных образований», — акцентировал Игорь Руденя.

После торжественного мероприятия в Большом Кремлёвском дворце на Соборной площади состоялось представление Президентского полка Президенту России, Верховному Главнокомандующему Вооружёнными Силами Российской Федерации Владимиру Путину по случаю его вступления в должность. 7 мая полк отмечает 82-ю годовщину со дня образования.

По окончании церемонии вступления в должность Владимир Путин пообщался с представителями общественных молодёжных объединений и волонтёрских организаций.

Пресс-служба Правительства Тверской области.