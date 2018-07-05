На разработку проекта по восстановлению уникальной деревянной церкви в Ширковом погосте в 2018 году будет направлено 4,6 млн рублей

В 2018 году 4,6 млн рублей из регионального бюджета будет направлено на разработку научно-проектной документации на восстановление четырёхъярусной деревянной церкви Рождества Иоанна Предтечи в Ширковом погосте в Пеновском районе. Вопрос обсудили на заседании Правительства Тверской области, которое 4 мая провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Храм в Ширковом погосте – один из важнейших объектов богатого культурного наследия тверского региона. Надо оформить всю необходимую документацию и привести его в порядок», — считает Игорь Руденя.

Для проведения самих работ прорабатывается вопрос включения объекта в федеральную целевую программу «Культура России».

Церковь Рождества Иоанна Предтечи построена в 1694 году и является самым высоким из подобных сооружений в мире. Долгое время объект находился в ненадлежащем состоянии и был закрыт для посещений. Задачу восстановить исторический облик памятника деревянного зодчества и привести в порядок прилегающую к нему территорию поставил Губернатор Игорь Руденя. На куполе уникального памятника деревянной архитектуры был установлен крест, в храме после более чем 100-летнего перерыва возобновились богослужения.

В целом на проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия Тверской области в 2018 году дополнительно направлено более 79,3 млн рублей из бюджета региона. Общий объём финансирования по этому направлению составит свыше 273,6 млн рублей.

В частности, более 172 млн рублей заложено на завершение работ на двух объектах, входящих в комплекс Тверского императорского дворца — в оранжерее и бывшем здании реального училища. Свыше 26 млн рублей предполагается направить на реставрацию дома Арефьева, где располагается Музей тверского быта. Порядка 5 млн рублей — на создание проекта восстановления Васильевской церкви в Торжке, 2,5 млн рублей — на устройство системы дренажа в Николаевском Клобуковом женском монастыре в Кашине.

Пресс-служба Правительства Тверской области