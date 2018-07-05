Игорь Руденя отмечен в апрельском мониторинге фонда «Петербурская политика» с позитивными событиями в Тверской области

В день инаугурации Владимира Путина фонд «Петербургская политика» опубликовал мониторинг основных событий социально-политической жизни регионов за апрель. Позитивную повестку Тверской области определяют три ключевых мероприятия с участием губернатора Игоря Рудени, сообщается на сайте фонда.

Среди наиболее значимых событий эксперты отметили направление Правительством Тверской области 22,7 млн рублей на газификацию населенных пунктов в 7 районах в 2018 году. Как отметил Игорь Руденя, задача на ближайшие годы – обеспечить системную работу по дальнейшей газификации региона, в том числе реализацию договорённостей, достигнутых с компанией «Газпром».

На второе место авторы мониторинга поместили обсуждение губернатором Игорем Руденей и президентом ПАО «Ростелеком» Михаилом Осеевским вопросов развития информационно-коммуникационной сети в регионе.

«У «Ростелекома» большой опыт развития локальных информационных систем и систем защиты информации, обеспечения правительственной, внутренней и международной связи РФ. Что касается наших совместных проектов, самые основные – это «Безопасный город» и система 112», – отметил Игорь Руденя, комментируя итоги встречи.

Еще одно из важнейших направлений сотрудничества с компанией «Ростелеком» – внедрение информационных систем в здравоохранение. По мнению Игоря Рудени, возможности телемедицины нужно использовать в центральных районных больницах, фельдшерско-акушерских пунктах, офисах врачей общей практики. Планируется, что в 2018 году будет завершено подключение всех медицинских учреждений Тверской области к высокоскоростному интернету.

Третье событие, вошедшее в апрельский мониторинг «Петербургской политики, – подписание трехстороннего соглашения о социальном партнерстве между правительством области, профсоюзами и объединением работодателей.

«Мы уделяем особое внимание популяризации человека труда. Это важно для воспитания подрастающего поколения, дальнейшего развития региона», – обозначил одну из задач социального партнерства губернатор Игорь Руденя.

Фонд развития общественных связей «Петербургская политика» является независимой некоммерческой организацией. Фонд создан в 2002 году для изучения общественного мнения и социальных процессов в обществе, для проведения научных, социологических и политических исследований.

Павел Голованов