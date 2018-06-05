Тверские суворовцы приняли участие в генеральной репетиции Парада Победы

6 мая на Красной Площади в Москве прошла генеральная репетиция Парада Победы. В мероприятии приняли участие 123 воспитанника Тверского суворовского военного училища, которые 9 мая встанут в ряды торжественного шествия в честь 73-й годовщины Великой Победы.

Тверские суворовцы традиционно участвуют в Параде Победы. В этом году в строю пройдут лучшие воспитанники - учащиеся 8-10 классов. Как отметил председатель городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Генрих Левкович, участие тверских суворовцев в Параде Победы – значимое событие и для самих ребят, и для жителей Тверской области.

Также на генеральной репетиции Парада Победы присутствовали представители тверской Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

В День Победы торжественные мероприятия пройдут во всех муниципальных образованиях региона. Прохождение войск торжественным маршем и показы военной техники запланированы в городах воинской славы Твери и Ржеве, а также Торопце и ЗАТО Озёрный.

«Качество проведения мероприятий в честь Великой Победы - это показатель того, как мы относимся к своей истории. Особое внимание требуется уделить подготовке событий по общественным инициативам, таким как «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти». Важно, чтобы они прошли на высоком уровне», - обозначил Губернатор Игорь Руденя на заседании оргкомитета «Победа» 16 апреля.

Центральным событием 9 мая станет традиционная акция «Бессмертный полк». Шествия жителей с портретами родных-участников Великой Отечественной войны по центральным улицам городов стартуют в 15:00. Координатор проекта — общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России».

В этом году «Бессмертный полк» состоится на территории Верхневолжья в четвёртый раз. В 2017-м акция объединила более 79 тысяч жителей региона. В шествии «Бессмертного полка» в Твери приняли участие около 29 тысяч человек, в том числе Губернатор Игорь Руденя с семьёй.

В числе мероприятий, которые пройдут на территории Верхневолжья к Дню Победы - общероссийская минута молчания, акция «Наши герои», «Молодёжь помнит», «Поздравь ветерана», автопробеги, уроки мужества, квесты, конкурсы, фестивали военно-патриотической песни и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области.