Муниципалитеты Тверской области получат субсидии из регионального бюджета на капремонт кровель в 12 школах

Свыше 40,2 млн рублей субсидий из регионального бюджета получат муниципальные образования Верхневолжья на проведение капитального ремонта кровель в 12 школах. Это позволит улучшить условия обучения более 3,7 тысячи детей. Распределение средств утвердили 4 мая на заседании Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

По мнению главы региона, приведение в порядок зданий учебных заведений — важная часть работы по повышению качества образования в целом.

«Летний период – это возможность подготовиться, привести школы в нормативное состояние к началу учебного года. По итогам первого этапа торгов по выбору подрядчиков на выполнение ремонта, возможно, добавим дополнительные средства по данному направлению», — отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов по окончании заседания Правительства.

По итогам конкурса на предоставление субсидий принято решение направить средства на проведение работ в школах 12 муниципальных образований. Это лицей №15 в Вышнем Волочке, средняя школа №5 имени Л.Н. Гумилева в Бежецком районе, Эммаусская средняя школа в Калининском, Лучинниковская школа в Калязинском районе, средняя школа №1 в Кашинском районе, школа в с. Селихово Конаковского района, Малышевская школа в Максатихинском районе, средняя школа №5 в Нелидовском районе, Становская школа в Ржевском районе, школа в сельском поселении Станция Старица, Высоковская школа в Торжокском районе, а также Совхозовская средняя школа в Осташковском городском округе.

Софинансирование из местных бюджетов составит порядка 20 млн рублей. таким образом, общий объём финансирования проекта превысит 60 млн рублей.

Кроме того, в 2018 году на территории Верхневоложья продолжается реализация программы по замене окон, ремонту спортзалов, кровель и санитарных комнат в общеобразовательных учреждениях, которая стартовала в прошлом году по инициативе Игоря Рудени. В проект также входит приобретение столово-кухонного оборудования. По этому направлению в региональном бюджете заложено 30 млн рублей. Ещё 9,8 млн рублей —софинансирование из бюджетов муниципальных образований.

Субсидии также распределяются на конкурсной основе. По результатам первого этапа конкурса 2018 года было принято решение направить 22,1 млн рублей из регионального бюджета на проведение работ в 30 школах 16 муниципалитетов: городов Вышний Волочек, Кимры, Ржев, Тверь, Торжок, Западнодвинского, Зубцовского, Калининского, Калязинского, Конаковского, Лесного, Лихославльского, Максатихинского, Старицкого, Торопецкого районов и Удомельского городского округа.

Пресс-служба Правительства Тверской области