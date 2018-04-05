В Тверской области 33 врача и фельдшера получат «подъёмные» в 2018 году

Порядок предоставления компенсационных выплат медикам Верхневолжья рассмотрели 4 мая на заседании Правительства Тверской области под председательством Губернатора Игоря Рудени. В этом году по федеральной программе «Земский доктор» размер «подъёмных» для врачей составит 1 млн рублей, для фельдшеров впервые вводится выплата в размере 500 тыс. рублей.

Задачу по повышению эффективности системы медицинской помощи в малых населённых пунктах поставил Президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию. Важное направление этой работы — привлечение специалистов в учреждения первичного звена.

«Финансирование программы из областного и федерального бюджетов в 2018 году составит 24 миллиона рублей, выплаты получат 15 врачей и 18 фельдшеров», — обозначил Игорь Руденя.

На территории Верхневолжья действует также региональная мера поддержки по привлечению и закреплению в сельской местности среднего медицинского персонала. Выплаты в размере 300 тыс. рублей из областного бюджета ранее предоставлялись фельдшерам и медицинским сёстрам.

Тверская область лидирует среди 5 регионов ЦФО, где в течение 5 прошлых лет по региональной программе осуществлялись выплаты «подъёмных» фельдшерам. С 2013 по 2017 годы финансовая помощь была оказана 44 специалистам.

В связи с тем, что с 2018 года поддержка фельдшеров переведена в рамки федерального проекта «Земский доктор», претендовать на получение региональной единовременной выплаты в 300 тыс. рублей могут медицинские сёстры. На обеспечение программы в этом году в областном бюджете заложено 6,3 млн рублей.

Что касается фельдшеров и врачей, компенсационные выплаты будут назначены специалистам в возрасте до 50 лет, которые переехали на работу в сельский населённый пункт, рабочий посёлок, посёлок городского типа или город с населением до 50 тыс. человек из более крупных городов.

При предоставлении выплат преимущество будет отдаваться районам, где кадровая проблема в здравоохранении особенно актуальна, а также медикам, имеющим две и более специальности.

Информация о вакансиях в сфере здравоохранения Тверской области, подробные условия участия в программах по получению компенсационных выплатах размещены на официальном сайте Министерства здравоохранения региона минздрав.тверскаяобласть.рф.

Пресс-служба Правительства Тверской области