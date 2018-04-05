В Тверской области распределены субсидии на формирование комфортной городской среды в 42 муниципалитетах

В Тверской области распределены субсидии 42 муниципальным образованиям региона на реализацию приоритетной программы «Формирование комфортной городской среды». Из областного и федерального бюджетов в 2018 году на эти цели направят более 338,7 млн рублей. Решение принято на заседании регионального Правительства, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

С инициативой о реализации проекта выступил Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию РФ в 2016 году.

«В Тверской области в 2017 году началась реализация проекта, есть позитивные итоги и результаты. В текущем году география программы расширяется. В ней принимают участие крупные города и районные центры, сельские населенные пункты. Главная задача – выполнить работы в срок и с надлежащим качеством», – отметил Игорь Руденя.

В апреле в региональном Правительстве состоялось заседание межведомственной комиссии по обеспечению реализации проекта. После этого проведена его корректировка. В итоге планируется благоустроить 80 дворов, 50 общественных территорий. Финансирование распределено между муниципалитетами с учетом численности населения.

Впервые в этом году в 11 городах Тверской области с населением свыше 20 тысяч человек – Твери, Ржеве, Вышнем Волочке, Кимрах, Торжке, Бежецке, Бологое, Нелидово, Осташкове, Удомле и Конаково – прошло рейтинговое голосование по проектам формирования комфортной городской среды. Жителям было предложено выбрать общественные пространства, которые будут благоустроены в первую очередь – в 2018 году, а также в последующие годы. В итоге определены 12 дворов и 22 общественные зоны.

На остальных территориях объекты благоустройства отобраны на конкурсной основе. В 7 муниципальных образованиях с населением от 8 до 20 тысяч человек благоустроят 16 дворов и 5 общественных пространств. В 14 муниципалитетах, где проживают от 3 до 8 тысяч граждан, в программу вошли 25 дворов и 14 общественных зон. Получателями субсидии также стали 10 территорий с численностью проживающих от 1 до 3 тысяч. Здесь приведут в порядок 27 дворов и 9 общественных пространств.

Кроме того, по третьему направлению – благоустройство парков – в 2018 году субсидии в объеме 9,7 млн рублей получат 10 муниципальных образований. Это Андреаполь, Бежецк, Калязин, Кашин, Нелидово, Старица, Сандово, Ржев, ЗАТО Озёрный, посёлок Красномайский Вышневолоцкого района.

Всего на приведение в порядок общественных пространств, парков и дворовых территорий по проекту «Формирование комфортной городской среды» в Тверской области в текущем году будет направлено более 348 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

Региональная программа по формированию комфортной городской среды рассчитана до 2022 года. Ожидается, что в ближайшие три года её общий бюджет составит порядка 1,3 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области