Позиции Игоря Рудени укрепились в рейтинге влияния губернаторов

Игорь Руденя занял 27-е место в рейтинге влияния глав субъектов РФ за апрель. По сравнению с мартовскими результатами, тверской губернатор улучшил свои позиции на один пункт, подтвердив право находиться в группе «Сильное влияние». Об этом сообщается на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций.

На позиции Игоря Рудени в рейтинге, вероятно, повлияла его активная поддержка федеральных инициатив на областном уровне. Так, в апреле Игорь Руденя принял участие в заседании Государственного совета, посвященного приоритетным направлениям деятельности субъектов РФ по содействию развитию конкуренции в стране. Комментируя журналистам итоги заседания, которое проводил президент Владимир Путин, губернатор Игорь Руденя заявил, что в Тверской области будет сформирована дорожная карта по развитию конкуренции.

«Мы сделаем акцент на наши приоритетные направления – это туризм, образование, инфраструктура, здравоохранение, социальная поддержка, а также развитие производств, среднего и малого бизнеса», – пояснил Игорь Руденя.

Кроме того, губернатор в дополнение к «демографическому пакету» Путина поручил разработать приоритетный региональный проект в сфере демографии. К формированию документа приглашены представители медицинского сообщества и других сфер.

Агентство политических и экономических коммуникаций – российская компания, работающая в сфере исследований, в том числе политических, рейтинговых и региональных, а также общественных коммуникаций и медиа-проектов. Создано в 2004 году политологом Дмитрием Орловым совместно с группой специалистов в сфере политтехнологий.

Михаил Бородов