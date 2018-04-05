В Нелидовском районе Тверской области захоронят останки 7 бойцов Великой Отечественной войны

4 мая в деревне Карпово Нелидовского района Тверской области состоится церемония захоронения останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны и поднятых местными поисковыми отрядами в этом и прошлом году.

«Советские солдаты и офицеры проявили несокрушимую силу духа и мужество. Стояли насмерть за каждый клочок земли. Наш долг – хранить память о героях, возвращать из небытия имена бойцов, погибших за Отечество», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В этот день земле будут преданы останки семерых бойцов Красной Армии. Останки еще одного воина, уроженца Орловской области, будут чуть позже переданы на родину бойца. В Нелидовском районе действуют два поисковых отряда - «Гвардия», который входит в систему ДОСААФ России, и «Вечность». Поисковые работы на территории района ведутся более 10 лет, за это время были подняты останки сотен бойцов.

Развитию поискового движения в Тверской области уделяется особое внимание. В этом году в Верхневолжье уже в третий раз пройдёт международная военно-историческая экспедиция «Калининский фронт». В 2017 году инициативу Губернатора Игоря Рудени и председателя Российского военно-исторического общества, Министра культуры РФ Владимира Мединского о ежегодном проведении мероприятия на территории региона поддержал Президент России Владимир Путин. В прошлом году в экспедиции приняли участие более 500 поисковиков из разных регионов и стран. Участники подняли останки более 300 воинов-красноармейцев.

Церемония захоронения в Нелидовском районе будет проходить в рамках XIV межрегиональной конференции исторических исследовательских работ «Церковь и война. Русская православная церковь на переломных этапах истории». Ее участниками станут учащиеся 8-11-х классов школ, студенты средних специальных и высших учебных заведений, воспитанники воскресных школ и православных образовательных организаций, а также преподаватели.Конференция пройдет на базе школы №5 Нелидово Тверской области.

Справочно: С 8 октября 1941 года Нелидово в течение 110 дней находилось в оккупации. За это время поселение, как стратегически важный транспортный узел, было практически разрушено. Несмотря на большие потери среди мирного населения, с первых дней вторжения немецко-фашистских захватчиков на территории района действовали партизанские отряды. С нелидовской землёй связано имя легендарного партизана, Героя Советского Союза Пауля Шменкеля.

Освобождали город воины 334-й стрелковой дивизии. Оккупация Нелидово была снята 25 января 1942 года. Территорию района удалось полностью освободить от захватчиков в начале марта 1943 года.

Сейчас в муниципалитете насчитывается 30 воинских захоронений. В них покоятся 8 тысяч советских солдат и офицеров.

В этом году 6 муниципальных образований Верхневолжья получат субсидии из региональной казны на восстановление 14 воинских захоронений. С учётом софинансирования из местных бюджетов общий объём средств по этому направлению превысит 1,3 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области