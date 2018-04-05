9 мая - 73-я годовщина Великой Победы!

Уважаемые жители Тверской области! Дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!

Это великий праздник, священный для каждого гражданина нашей страны. Сколько бы лет ни отделяло нас от 9 мая 1945 года, мы будем гордиться героизмом поколения победителей, скорбеть о тех, кто не вернулся с фронта, и помнить о миллионах мирных жителей, уничтоженных захватчиками.

День Победы – это дань уважения к поколению победителей и праздник, который объединяет все поколения, когда каждый из нас особенно сильно ощущает себя частью многонационального народа, наследником его истории.

На тверской земле три года шли жестокие сражения, в которых решалась судьба нашей Родины. Мы помним о том, что именно от волжских берегов наша армия начала наступление на запад. Безгранична наша благодарность тем, кто своей жизнью заплатил за мир, проявил беспримерное мужество и героизм в боях за свободу и независимость нашей Родины. Низкий поклон тем, кто работал в тылу, приближая Победу. Мира, здоровья, счастья, благополучия и добра нашим дорогим ветеранам и каждой тверской семье! Пусть праздник Победы наполняет сердца гордостью за нашу страну, желанием жить и трудиться на благо своей земли!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Дорогие ветераны и участники Великой Отечественной войны, вдовы и труженики тыла! Уважаемые жители Конаковского района!

От всей души поздравляем вас с наступающим Днем Победы!

Каждый год, встречая День Победы, мы отмечаем великую дату. Этот праздник – особенный для каждого человека в нашей стране. Историческое величие победы над фашизмом давно стало главным событием XX века. Боевые красные знамена, георгиевские ленты и гвоздики стали неизменными символами Победы. Но это не просто символы - это дань уважения тем, кого с нами нет, но тех, кто остается в памяти народа и в сердце каждого, кому небезразлична история и судьба Родины. Это великий и священный праздник. Праздник национальной гордости и воинской доблести, ратной славы и бесконечной благодарности поколению победителей На территории нашего района тоже шли бои, и сегодня в поселениях Конаковского района бережно сохраняют 16 воинских захоронений. В нашем районе нет ни одной семьи, которая бы не знала, что такое Великая Отечественная война. И пусть немного осталось тех, кто был участником и современником военных лет, мы постараемся, чтобы ветераны постоянно чувствовали нашу поддержку и внимание. Искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!

С уважением депутат ЗС Д.И.Дородных, глава Конаковского района Л.А.Козлова, глава администрации Конаковского района О.В.Лобановский.

Вот и приблизилась самая значимая в нашей истории дата – День Победы в Великой Отечественной войне. В среду, 9 мая вся страна отметит 73-ю годовщину этого великого праздника, значение которого от года к году только возрастает. Ведь именно память о тех страшных и великих годах дает нам возможность осознавать величину народного подвига и делать все возможное, чтобы такая война никогда не повторилась.

7 мая у мемориала сержанта Вячеслава Васильковского состоится районный митинг, посвященный Дню Победы. А 9 мая праздничные события пройдут во всех поселениях Конаковского района. И, как всегда, в праздничный день тысячи конаковцев пройдут колонной по центральной улице старой части города в «Бессмертном полку».

Мало, очень мало остается тех, кто является живым свидетелем тех лет и непосредственным участником событий. Сегодня каждый участник войны – наперечет. И тем важнее услышать из первых уст правду о той войне. И те, кто примет участие в праздничных событиях, сможет пообщаться с этими великими людьми. А наш ветеран № 1, полный кавалер ордена Славы, Почетный гражданин г. Конаково, Конаковского района и Тверской области Иван Андреевич РУЛЕВ обязательно поздравит всех с великим праздником.