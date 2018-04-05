С ЮБИЛЕЕМ, ОГНЕБОРЦЫ!

Пожарная охрана в нашей стране существует с 1649 года, в следующем году она отметит свое 370-летие. В этом году у огнеборцев тоже есть повод для юбилея - столетие советской пожарной охраны. В пятницу, 27 апреля, в канун профессионального праздника, на плацу конаковской ПЧ-15 состоялось торжественное мероприятие, на котором присутствовал глава администрации Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ. Он поздравил огнеборцев с предстоящим праздником и пожелал им всего самого хорошего:

- Ваша работа не знает выходных и праздников, ведь огонь не разбирает: день это или ночь, будни или воскресенье. Вы всегда на посту. И если случается чрезвычайная ситуация, вы первые, кто выходит к месту происшествия. Хочу пожелать, чтобы пожаров у нас было меньше, чтобы ваши рукава всегда оставались по возможности сухими...

За высокий профессионализм, безупречное выполнение боевой задачи и в связи с Днем пожарной охраны России Олег Владимирович вручил письменные благодарности и Почетные грамоты сотрудникам ПЧ-15 капитанам внутренней службы Сергею Круглову и Сергею Титаеву, рядовому Кириллу Шилкину, сержанту Дмитрию Горюнову, пожарным Виталию Бегунову, Вадиму Евстигнееву, Артуру Мамаджаняну, Виталию Вахмистрову и водителю пожарной машины Николаю Здереву.

Вел праздничное мероприятие начальник ПСЧ-15 ФГКУ «13 ОФПС по Тверской области» капитан внутренней службы Эрик МИНАСЯН. На праздник пришли и ветераны пожарной службы, много лет отдавшие общему делу. От управления образования администрации Конаковского района огнеборцы получили красивый самодельный праздничный торт! Ученица из Радченко прочитала стихотворение о нелегком труде пожарных, а еще одну школьницу, Мелану Амаеву, за выполнение норматива по преодоление лестницы на пожарном тренажере на соревнованиях по прикладному пожарному спорту среди школьников наградили медалью и дипломом.

Максим МАЛАХОВ.