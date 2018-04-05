ПЕРВОМАЙ СПЛОТИЛ ЛЮДЕЙ

В этом году по инициативе губернатора Тверской области Игоря РУДЕНИ в Твери была возрождена первомайская демонстрация. Участие в праздничном шествии приняла делегация Конаковского района, которую возглавил глава администрации Олег ЛОБАНОВСКИЙ.

По главной улице Твери - Советской прошли не только многочисленные трудовые коллективы города, но и десятки делегаций из всех муниципальных образований региона.

Видное место среди колонн демонстрантов заняли и представители Конаковского района. В конаковской колонне выделялась команда ГК «АгроПромкомплектация» со своим корпоративным флагом. Также участники шествия несли флаги района, области, шары цвета триколора и букеты свежераспустившихся веточек.

Под жизнерадостную праздничную музыку наша колонна вступила на Советскую площадь, где стояла трибуна, на которой демонстрантов приветствовали Игорь Руденя, члены правительства области, депутаты Законодательного собрания, а также почетные жители и ветераны. Приятно было слышать слова ведущего о нашем районе и о том, чем он славится: мощным туристическим, экономическим и интеллектуальным потенциалом, а также выгодным географическим расположением.

Демонстрация всем очень понравилась. Она действительно создала всем праздничное настроение, сплотила людей. Ведь праздник должен оставаться праздником, и старые традиции в новом формате имеют право на жизнь. Очень хочется, чтобы в следующем году такие же демонстрации прошли по улицам города Конаково и поселений Конаковского района!