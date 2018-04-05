МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Самое сырное событие 2018 года - «ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST2018»

Первый муниципальный гастрономический сырный фестиваль пройдет на родине

отечественного сыра!

«ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST2018» пройдет в рамках муниципальной программы «Развитие туризма в Конаковском районе» на 2018- 2022 годы». Организаторами самого сырного события стали администрация Конаковского района Тверской области при поддержке министерства сельского хозяйства Тверской области, министерства туризма Тверской области, Российского Союза сыроваров, Гильдии сыроделов России, ООО “Компания Продвижение” и Event-отеля Конаково Ривер-Клаб.

«ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST2018» - это сырный праздник для всей семьи, это отличный способ провести незабываемые выходные. Чтобы посетить фестиваль, стоит всего лишь приехать в Event-отель Конаково Ривер-Клаб (кстати, от центральной площади г.Конаково до Ривер Клаба будет весь день курсировать бесплатный трансфер).

Мы ждем всех желающих на самом вкусном и не имеющем аналогов в России сырном фестивале «ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST2018». Торжественное открытие сырного праздника состоится 12 мая в 12:00 в Event-отеле Конаково Ривер-Клаб. ВХОД СВОБОДНЫЙ.

В районе проходит Всероссийская

акция «Георгиевская ленточка»



«Волонтеры Победы» из молодежного центра «Иволга» дарят жителям Конаковского района символ Победы

Акция проходит благодаря энтузиазму активистов общественных объединений и неравнодушных граждан. Они собираются на главных улицах и площадях города и района, чтобы подарить каждому человеку символ Победы в преддверии великого праздника. Особую роль, конечно, здесь играют «Волонтеры Победы», именно они выступают локомотивом в проведении мероприятия. В Конаковском районе «Волонтерами Победы» стали сотрудники молодежного центра «Иволга». К настоящему времени уже роздано несколько тысяч георгиевских ленточек. Желающих получить ленточку от волонтеров было достаточно.

«Георгиевская лента как символ Великой Победы нашей семье очень дорога, – с такими словами взяла ленту жительница города Конаково Мария Краснова. – Я бережно их храню и прикрепляю на одежду в День Победы».

Стартовала акция 24 апреля, в день открытия «Вахты памяти», и продлится до 9 мая включительно.

Обеспечить достойный праздник!

В минувшую пятницу в зале заседаний администрации Конаковского района под председательством главы районной администрации Олега Лобановского состоялось совещание с представителями силовых структур района.

В совещании приняли участие руководители ОМВД, ФСБ, МЧС, межрайонный прокурор, а также заместители главы администрации, руководители отделов и представитель администрации г. Конаково. Центральной темой повестки дня стала разработка и согласование мер по безопасному проведению массовых мероприятий в дни празднования Дня Победы. Особое внимание уделялось недопущению экстремистских акций, профилактике терроризма и организации безопасного передвижения транспорта и людей. Олег Лобановский подчеркнул, что, хотя за безопасное проведение праздничных мероприятий в каждом поселении района отвечают их главы, основная нагрузка на обеспечение выполнения поставленных задач лежит на силовиках. Праздник не должен быть омрачен ничем, и наша задача – обеспечить жителям района безопасность.

Особой проработке были подвержены планы проведения двух самых массовых мероприятий: главного районного митинга у мемориала сержанту Васильковскому и праздничного шествия и митинга в г. Конаково. До присутствоваших были доведены графики дежурств в праздничные дни, проработаны маршруты патрулирования и методы контроля за объектами и территориями, на которых будут проходить праздничные мероприятия. Особое внимание было акцентировано на том, что в некоторых интернет-ресурсах, в том числе и в группах в соцсетях, идет серьезная накачка по провокации людей, в первую очередь молодежи и даже детей на деструктивное поведение, в том числе и в праздники. Недопущению провокаций такого рода также уделяется повышенное внимание.

Участники совещания выразили твердое намерение организовать праздничные мероприятия так, чтобы они прошли в режиме доброжелательности, спокойствия и без происшествий.

Глава администрации Конаковского района дал интервью

ведущему СМИ региона - Tverigrad.ru. В своем интервью Олег

Лобановский рассказал о высоких амбициях Конаковского района



Конаковский район обладает всеми характеристиками приграничной территории. До Москвы меньше сотни километров, и, разумеется, влияние мегаполиса на муниципалитет существенно. Вместе с определенными преимуществами район Тверской области получает и проблемы. Прежде всего, речь идет о трудовой миграции. Глава администрации Конаковского района Олег Лобановский оценивает уровень работающих в столичном регионе местных жителей в 20 процентов от всего населения трудоспособного возраста.

– Работая здесь медсестрой, девушка получает порядка 10 тысяч рублей, в Москве ей сразу предлагают 25 тысяч, – рассуждает Олег Лобановский. – Разумеется, это вопрос психологии, поскольку очевидные экономические расчеты показывают, что разница в заработной плате уходит на съемное жилье, дорогу и так далее. Но главное даже не в этом. По сути, мы получаем серьезную социальную проблему – фактически неполная семья с «воскресным» папой или «воскресной» мамой. Ключевая задача – вернуть людей домой, вернуть их в семью.

По этому вопросу у нас был диалог с губернатором. Я согласен с его мнением о том, что одним из основных векторов развития Конаковского района должен стать туризм, который поможет территории, в том числе и в контексте создания новых квалифицированных рабочих мест. Тем более, положительный опыт существует. Пример – Конаково Ривер-Клаб, «Рэдиссон Завидово», комплекса отдыха «Завидово» при МИД России показывает, что прошедший подготовку персонал справляется с высокими стандартами. Эту тему мы, в частности, обсуждали с Сергеем Бачиным (председатель Совета директоров группы компаний «Агранта», которая реализует в Конаковском районе проект особой туристско-рекреационной зоны «Завидово»). По его мнению, конаковцы умеют работать, и они востребованы именно по месту жительства.

– Олег Владимирович, но медсестре в районной больнице или сельском ФАПе вы пока не можете предложить московскую зарплату?

– Это очевидно. Более того, если я скажу своему коллеге из Подмосковья, сколько получаю, он просто улыбнется, похлопает меня по плечу и пожелает успехов. Но от этого похлопывания у меня зарплата больше не станет. Но речь даже не о деньгах, нам необходимо поднимать уровень жизни в сельских поселениях. Дороги, сфера ЖКХ, социальная инфраструктура, в том числе и сфера здравоохранения, с которой мы начали разговор. Уровень развития должен достигнуть того приемлемого уровня, чтобы у людей не было желания искать объявления с вакансиями в Москве.

– В мартовском Послании Владимир Путин сделал особый акцент на развитии сельских территорий. Вот цитата: «Именно развитые коммуникации позволят жителям малых городов и сел удобно пользоваться всеми возможностями и современными сервисами, которые есть в крупных центрах, а сами небольшие населенные пункты будут тесно интегрированы в общее социальное и экономическое пространство России».

– Мы уже сегодня начинаем движение к новому уровню сельской жизни. Очевидно, что для достижения цели необходимо изменить отношение к муниципалитетам на государственном уровне. Сегодня бюджет Конаковского района составляет порядка 1,3 млрд рублей, но сам муниципалитет остается дотационным.

Полагаю, должен быть стимул к развитию. Моя задача как менеджера не накопить денег, а правильно их истратить, чтобы были дороги, школы, парки.

На уровне региона происходят системные изменения, тренд на развитие Тверской области получает реальное наполнение на муниципальном уровне. Главная для нас дорога от М-10 до Конакова, наконец-то, приведена в образцовое состояние. В прошлом году при участии правительства региона Конаковский район построил две новые котельные в Ручьях и Городне. Когда последний раз здесь строили котельные, я даже не могу вспомнить. Мы прекрасно понимаем, что наши старые котельные имеют в лучшем случае 30-40 процентов КПД, остальное вылетает в воздух. Это реальность, с которой мы не готовы мириться. Эти две новые котельные с итальянским оборудованием мой заместитель охарактеризовал словом «космос». Мы движемся вперед, хотя, честно скажу, это непросто.

В этом году бюджет тяжелый. Приходится очень четко расставлять приоритеты. Мы продолжим модернизацию комплекса ЖКХ, поскольку именно здесь получим максимально возможный эффект от вложенных денег. Прекрасно понимаю, что результата «вау» сразу не будет, как если бы закатать новый асфальт на проблемной дороге. Однако вложения в ЖКХ позволят сократить будущие расходы муниципалитета. Комплексный подход состоит в том, что перед тем, как укладывать асфальт, необходимо привести в порядок коммуникации под ним.

– Олег Владимирович, Конаковский район принято считать богатым муниципалитетом.

– Утверждение не совсем корректное. В Конаковском районе обеспеченность одного жителя одна из самых низких в Тверской области – 5006 рублей. Например, в Лесном районе этот показатель составляет более 12000 рублей на человека. В результате от численности населения мы имеем бюджет порядка 1,3 млрд, из которого собственные доходы составляют около 576 млн. Но в том же Лесном ремонт одного клуба – уже большой плюс для социальной инфраструктуры. А в Конаковском районе мы имеем самую разветвленную сеть учебных учреждений и учреждений культуры – их у нас 76: 30 школ, 29 детсадов плюс учреждения дополнительного образования. От кружков вязания до нашего знаменитого хора мальчиков, который выступал на открытии Олимпиады в Сочи. Здесь хотел бы отметить, что еще в 2013 году из бюджета на ремонт школ направляли 1,5 млн, в прошлом году мы сумели найти на эти цели 23 млн, в этом – 30 млн, но потребность, не стану скрывать, порядка 300 млн рублей.

Если мы получаем налогов больше некоторых муниципалитетов, то и тратим больше.

– В прошлом году насколько больше заработали?

– По итогам 2017 года бюджет района получил плюсом более 100 млн по сравнению с предыдущим годом. Но здесь необходимо понимать, что в ближайшее время М-11 на территории района достроят, и бюджет почувствует некоторое снижение. Одна из задач – заместить новыми инвестиционными проектами строительство трассы. При этом обращаю внимание на положительную динамику уровня бюджетной обеспеченности. В 2013 году, когда я начал работу главой администрации, району не хватало 200 млн на исполнение наших обязательств, к тому же 70 млн было просужено по сделкам с землей. Сегодня мы вышли на сбалансированный бюджет.

Хотя, как говорится, денег много не бывает. Мы достигли определенного уровня – у нас появились другие амбиции.

При этом нельзя забывать, что губернатор поставил задачу развития территории. Теперь мы начинаем планировать больше, и денег опять не хватает.

– Получается, что ваши амбиции выше ваших возможностей?

– Именно так. Крайне важно, что нам удалось переломить тренд Конаковского района, который формулировался: продал землю – живешь богато. Этот этап мы преодолели. Сегодня отношения между властью и бизнесом находятся в категории партнерства.

Третий год работает муниципальная программа по поддержке малого и среднего предпринимательства. Полагаю, в этом аспекте Конаковский район – среди лидеров в Тверской области. Мы проводим масштабные по меркам района мероприятия, помогаем в вопросах кредитования, проводим конкурсы, в том числе предприниматели участвуют в муниципальных закупках, компенсируем переход с «вмененки» на патентную систему – все это прописано в наших программах. Кроме того, нашу активность в этом направлении стимулируют на региональном уровне. При этом муниципалитет прекрасно осознает существенные преимущества предпринимателей – мобильность бизнеса, мгновенная реакция на запросы рынка, быстрая ориентация и встраивание в тренды. А главное, что это люди, которые работают на своей земле. То, о чем мы с вами говорили в самом начале – необходимо возвращать людей домой.

– Вас называют дистрикт-менеджером, по аналогии с сити-менеджером? В отношении главы администрации Твери такое название должности было популярно.

– Ни разу не слышал (улыбается). Чаще всего называют Олег Владимирович. В Твери, наверное, нет ничего необычного в таком определении должности, все-таки глава администрации региональной столицы несколько иная фигура, чем глава администрации района области.

– Вы приехали в Конаковский район сравнительно недавно. За эти пять с небольшим лет определили для себя, в чем состоит уникальность Конаковского района?

– Полагаю, что здесь сложился крайне интересный симбиоз. Красота природы, достаточно высокий уровень промышленного развития, серьезные инвестиционные возможности, включающие не только туризм, но и сельское хозяйство, логистические проекты. Энергичность местного бизнес-сообщества находит отражение в социальной активности населения. И все это испытывает существенное влияние московской агломерации.

Приезжающие многочисленные столичные гости озвучивают такую позицию – я приехал сюда отдыхать, и здесь все должно быть на высшем уровне.

Вопросы, которые приходится решать в текущей работе, крайне разнообразны. Проблем очень много, но магистральное направление повышения качества жизни в Конаковском районе стало для меня не просто рабочей задачей, но и, не сочтите за пафос, смыслом жизни.

– Олег Владимирович, благодарность от жителей района часто приходится слышать?

- За эти пять лет я уже понял, что благодарности ждать не стоит. Позитивные ощущения испытываешь, когда идешь по улице, а вокруг чисто. Когда твои управленческие решения реально влияют на конкретные позитивные изменения в жизни людей. Понимаете, я уже состоялся как человек, отдав 35 лет Вооруженным силам. Муниципальная служба – это новый вызов и новый этап моей жизни. Теперь я пытаюсь сделать лучше то, что до этого защищал.

Источник: https://tverigrad.ru/publication/oleg-lobanovskijj-za-poslednie-pyat-let...

Пресс-служба Конаковского района.