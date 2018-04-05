КАВАЛЕР ОРДЕНА СЛАВЫ



Про Александра КАНТОВА наша газета никогда не писала. Случилось так, что он не наш земляк: призывался из-под Арзамаса, в Конаково переехал уже спустя долгое время после войны. Но он – настоящий герой той войны, хоть и давно уже нет его среди живых. За свой героизм был награжден орденом Славы 1 степени. Также имеет медали «За отвагу», «За боевые заслуги» и «За победу над Германией.»

О своем отце рассказал нам Евгений Александрович Кантов, и внимательные читатели про него помнят. Еще в советское время про него, тогда молодого комсомольца-передовика, писала «Заря». Работал он тогда водителем молоковоза. Спустя годы мы нашли его и рассказали про Евгения Александровича в рубрике «Конаково. Век двадцатый». Сейчас он трудится в охране ОАО «Энергостальконструкция». И каждый год, в День Победы, на акцию «Бессмертный полк» он выходит с портретом бойца Красной Армии Александра Кантова...

Александр Кантов родился в деревне Петровка Арзамасского района Нижегородской губернии в 1926 году. После окончания сельской школы начал работать трактористом в Коваксинской МТС. Войну встретил 15-летним подростком. В 1943 году его призвали в армию. Служил в артиллерийской части самоходчиком. И вскоре был отправлен на Прибалтийский фронт.

В боях экипаж-расчет Александра уничтожил немало огневых точек и живой силы противника. И за один из боев он получил свою высокую награду. Их самоходка прорвалась к железнодорожной станции, и бойцы увидели стоявший на путях паровоз с несколькими вагонами, в которых находились отступавшие немцы. Поезд тронулся с места и пошел, набирая ход. Но врагу не удалось сбежать. Вдогонку грянул выстрел самоходной пушки. Всю ненависть за убитых товарищей, за смерти мирных жителей и порушенное хозяйство вложил в него боец Александр. Но понимая, что враг показал свои спины, пожалел фашистов, и снаряд послал в паровоз. Поезд встал. Подоспевшие пехотинцы взяли немцев в плен. За этот бой маршал Рыбалко лично вручил герою орден Славы.

После окончания войны он дослуживал в Германии. А потом вернулся в родную Петровку и долгое время работал трактористом. Женился, в его семье родилось пятеро детей! Приехал в Конаково в 1973 году и поступил на работу слесарем в формовочный цех Конаковского фаянсового завода. Скончался в 1984 году. Сын Евгений – младший в его семье. И он до сих пор помнит отца и рассказ о его героизме.