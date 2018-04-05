МОРСКАЯ ДУША

Ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда Николай Матвеевич ГОЛУБЕВ, проживающий в поселке Новозавидовский Конаковского района, – один из свидетелей военной эпохи. Годы идут, и, к сожалению, таких людей становится все меньше. Но, слава богу, Николай Матвеевич жив-здоров и может рассказать многое, поделиться своими воспоминаниями о том страшном и великом времени. Беседовали с ветераном, умелым и мудрым человеком, ветераны труда Тамара Викторовна и Юрий Михайлович ЕРМОЛАЕВЫ, жители поселка.



- Николай Матвеевич, расскажите немного о своей жизни и как для вас началась война?

- Я родился в июне 1926 года в Ростовской области, в городе Матвеево-Кургане, в семье донских казаков. Учился в местной школе, где меня и застала его война. Было мне тогда всего 15 лет. Фашисты захватили Украину в 1942 году и через Ростовскую область рвались к Сталинграду. Много погибало не только солдат, но и мирных жителей. Моего младшего брата немцы застрелили в голову. Жители спасались, кто как мог: пешком, через степи двигались на восток, без еды и необходимых вещей. Всё было брошено. Солдаты сажали обессилевших детей на танкетки, делились кусочками хлеба.

- Как вас призвали в армию?

- Это произошло в феврале 1943 года. Сначала попал в разведку, потом в артиллерию. Проверили здоровье и направили в водолазную школу, которая из Балаклавы была эвакуирована в Слюдянск, что на Байкале. Ровно 6 месяцев нас, курсантов, учили сложной военной профессии водолаза. А после окончания курса отправили со специалистами военно-морского флота на Балтику, а часть из нас попала на Дальний Восток.

- Расскажите о службе. Трудно ли было??

- В том же 1943 году я приступил к службе на Балтике. География военной службы была обширна: Ленинград, Рига, Кёнигсберг (сейчас он Калининград), Каунас и многие другие города Прибалтики. Мы поднимали затонувшие корабли, подводные лодки, расчищали от мин и снарядов фарватеры для прохождения нашего флота, восстанавливали мосты, которых было особенно много. Военная служба – не мед и не сахар, конечно, было нелегко. Но по присяге мы должны стойко переносить тяготы и лишения военной службы. И мы служили, преодолевая трудности. Были срочные командировки по первому приказу командования. И одна из таких командировок определила мою судьбу и место жительства.

- Как интересно... И как все это произошло?

- А дело было так: командиры прислали водолазов в Тверскую область, в деревню Безбородово, где был разрушен деревянный мост, который нужно было не просто восстановить, а сделать капитальным. Молодые моряки-водолазы вечерами ходили на танцы на станцию Завидово. И там я встретил свою любовь! Звали ее Валентина. Поженились, появился сын в 1950 году. Но военная служба продолжалась. После Безбородова меня опять отправили в Прибалтику: Рига, Каунас и другие города.

- И когда для вас закончилась военная служба?

- Война, как и для всех, - в 1945. Когда узнали такую новость, что победа, радовались, конечно. Погода была такая... праздничная, солнечная, одним словом – май! Но пять лет еще пришлось послужить. А в сентябре 1950 года я демобилизовался и окончательно поселился на станции Завидово. Сразу поступил работать на Завидовскую фетровую фабрику, где отработал 44 года в модельном цехе художественной мастерской.

Добавим от себя - на пенсию Николай Матвеевич ушел в 60 лет, хотя как водолазу ему было положено уходить в 50 лет, но он об этом не знал. Чиновники есть чиновники: и в те годы никто ему не сказал об этом. Однако, и на пенсии он оставался разумным и активным человеком. Сейчас Николай Матвеевич, находясь в солидном возрасте, сохраняет цепкую и ясную память. Ведёт активный образ жизни: ежедневно занимается зарядкой, весь день в делах – что-то мастерит, ремонтирует, шьёт. Руки у него золотые! Сам себя лечит простыми народными средствами. Трое детей подарили ему трудолюбивых внуков, есть уже и правнучка. Он не знает, что такое лень, и повторяет слова Владимира Даля: «Без дела жить – только небо коптить!».