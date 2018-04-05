«ДЕВЧОНКИ», или «И МЫ КОВАЛИ ПОБЕДУ» Заметки из больничной палаты.

Интересный материал прислала наша читательница Лидия Ильинична ЧУРБАНОВА. Ее знают многие, долгое время она работала педагогом, преподавала русский язык и литературу в Конаковской средней школе № 3.

- Девчонки, кто хочет яичко? Свежее! У меня куры свои, здоровые. Пейте сырыми.

Это предлагает Таня, добрая душа. Она успевает и подбодрить добрым словом, и помочь делом не только нам, из палаты №11 кардиологического отделения, но и подругам из девятой палаты. А подруг у нее много, она ведь работала на фаянсовом заводе много лет. Развалился (или развалили?) завод, а вот дружба осталась. Ей звонят, к ней идут ее верные подруги со своими радостями и горестями. Им есть о чем поговорить, что вспомнить…

Есть что вспомнить и другой «девчонке» - Ане. Удивительно, как озаряется её лицо, когда она вспоминает свою работу в шахте. Да, да… Она молодой девчонкой работала в шахте! Нет, не в той, где добывают уголь. Они добывали драгоценные металлы. «Там, глубоко, было светло, как на проспекте» - вспоминает Анна Игнатьевна. Вспоминает, как она, спасая ребят от цинги, после тяжелой смены бегала в степь собирать черемшу и готовила еду с этой целебной приправой.

А Саша – строитель! У них была задача прокладывать связь по всей стране, в разных широтах, в мороз и вьюгу, и в жару под 50 градусов. И вспоминает не трудности, а какие красивые места посчастливилось повидать, с какими хорошими людьми вместе работать! С какой теплотой вспоминает народ Армении, их доброе отношение к ним, строителям.

Еще одна «девчонка» - Ольга. Еще одна интересная судьба… 7 - 8 летней девочкой вместе с подругами была партизанской связной! Не удивляйтесь. Так было в Белоруссии. На подошву обувки им приклеивали записки с важными сведениями для партизан, и девчушки с лукошками шли в лес за ягодами. Разве могли немцы подумать, что 7-летние девочки тоже способны воевать! И ведь победили! «Ни одному немецкому составу с орудиями и солдатами не дали здесь белорусские партизаны прорваться к Москве!» - с гордостью говорит Ольга. Законная гордость.

А вы думаете - лежим мы тут, дряхлые старики, с капельницами, стонами и всякими неприятностями. Увы, и это есть. А вы бы послушали, как мы хохочем над собой, когда нам полегчает, какие песни поет, например, вечером Ольга – и русские, и литовские. Да, и литовские. После войны ей посчастливилось жить с этим трудолюбивым народом. Благодарность к нему она сберегла в своем сердце. В душе мы все остались девчонками. Мы разные. С разными личными судьбами, с разными характерами. Но нас всех – русских, татар, белорусов и армян, казахов и евреев объединяет одна история – героическая и трагическая история нашей Родины. Мы все трудились и воевали, восстанавливали из руин города и села, строили новые дороги, заводы, растили, учили детей. Жили дружно. Вместе мы и сейчас все преодолеем.