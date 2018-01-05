Депутат ЗС Ирина Колесникова пожалела, что не взяла на демонстрацию внука

Депутат Законодательного собрания Тверской области, главный врач городской поликлиники № 8 Ирина Колесникова шла в авангарде колонны Пролетарского района Твери на Первомайской демонстрации, которая состоялась в областном центре по инициативе губернатора Игоря Рудени.

«Очень много жителей Твери и области сегодня вышли на демонстрацию, а значит, этот праздник возрожден не зря, он нужен людям», – отметила Ирина Колесникова.

Депутат напомнила, что на первомайских демонстрациях всегда было праздничное настроение, которое передавалось от взрослых детям.

«Я даже пожалела, что не взяла с собой внука. Ему бы очень понравилось. Ну ничего, пойдем вместе в следующий раз, ведь эта хорошая традиция возродилась», – сказала Ирина Колесникова.

Традиция шествия трудовых коллективов по случаю праздника Весны и Труда возрождена в этом году по инициативе губернатора Игоря Рудени.

«Это наш долг перед старшим поколением и важный элемент воспитательного процесса. Мы полагаем, что это поможет формировать в обществе уважение к человеку труда, стремление добросовестно работать», – сказал Игорь Руденя

Маршрут движения колонны прошёл по улице Советской– от Тверского проспекта до площади Пушкина. С трибуны на Советской площади участников демонстрации приветствовали губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного собрания региона Сергей Голубев, члены Совета Федерации РФ от Тверской области Владимир Лукин и Андрей Епишин, глава Твери Алексей Огоньков, Почетный гражданин Тверской области Владимир Суслов, ветераны Великой Отечественной войны, представители профсоюзов, Герои труда, Почётные граждане Твери и региона.

По оценкам правоохранительных органов, в общей сложности в Первомайской демонстрации приняло участие более 16 тысяч человек.

«Наша основная задача – пропаганда человека труда. Шествие трудовых коллективов региона – важное мероприятие в части воспитания, пример для подрастающего поколения. Количество участников превысило наши ожидания, это хороший опыт, будем его развивать и надеемся, что это будет праздник для всех», – отметил губернатор Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после окончания демонстрации.

Михаил Бородов