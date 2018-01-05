Илья Холодов сравнил Первомайскую демонстрацию в Твери с конкурсом на лучшее настроение

Руководитель фракции «Единая Россия» в Тверской городской Думе Илья Холодов считает, что Первомайская демонстрация, которая прошла в Твери по инициативе губернатора Игоря Рудени, напоминает конкурс на самое лучшее настроение.

«Возрождается очень хорошая традиция. Ее активно поддержала наша молодежь. Ребята прошли по главной улице города с российским триколором, пели «Катющу» и другие патриотические песни. Колонны демонстрантов их поддерживали, как будто соревнуясь. Но самый главный конкурс сегодня - у кого лучше настроение. Пусть все победят!» – сказал Илья Холодов.

Напомним, традиция проведения Первомайской демонстрации возрождена в этом году по инициативе губернатора Игоря Рудени.

«Это наш долг перед старшим поколением и важный элемент воспитательного процесса. Мы полагаем, что это поможет формировать в обществе уважение к человеку труда, стремление добросовестно работать», – сказал Игорь Руденя

Маршрут движения колонны прошёл по улице Советской– от Тверского проспекта до площади Пушкина. С трибуны на Советской площади участников демонстрации приветствовали губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного собрания региона Сергей Голубев, члены Совета Федерации РФ от Тверской области Владимир Лукин и Андрей Епишин, глава Твери Алексей Огоньков, Почетный гражданин Тверской области Владимир Суслов, ветераны Великой Отечественной войны, представители профсоюзов, Герои труда, Почётные граждане Твери и региона.

По оценкам правоохранительных органов, в общей сложности в Первомайской демонстрации приняло участие более 16 тысяч человек.

« Количество участников превысило наши ожидания, это хороший опыт, будем его развивать и надеемся, что это будет праздник для всех», – отметил губернатор Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после окончания демонстрации.