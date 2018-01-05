Студенты Тверского машиностроительного колледжа пришли на демонстрацию с флагами и транспарантами

На Первомайскую демонстрацию в Твери, возрожденную по инициативе губернатора Игоря Рудени, сегодня вышли более 16 тысяч жителей Тверской области. В их числе было немало студентов колледжей и лицеев.

«Участие молодежи в шествии трудовых коллективов очень важно для становления гражданской позиции, – считает заместитель директора Тверского машиностроительного колледжа Галина Фадеева. – Они должны почувствовать себя часть большого трудового сообщества».

По словам Галины Фадеевой, сотрудники и студенты колледжа с удовольствием приняли участие в демонстрации.

«Хотелось бы, чтобы эта возрожденная традиция продолжилась в последующие годы», – добавила она.

Традиция шествия трудовых коллективов по случаю праздника Весны и Труда возрождена в этом году по инициативе губернатора Игоря Рудени.

«Это наш долг перед старшим поколением и важный элемент воспитательного процесса. Мы полагаем, что это поможет формировать в обществе уважение к человеку труда, стремление добросовестно работать», – сказал Игорь Руденя

Маршрут движения колонны прошёл по улице Советской– от Тверского проспекта до площади Пушкина. С трибуны на Советской площади участников демонстрации приветствовали губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного собрания региона Сергей Голубев, члены Совета Федерации РФ от Тверской области Владимир Лукин и Андрей Епишин, глава Твери Алексей Огоньков, Почетный гражданин Тверской области Владимир Суслов, ветераны Великой Отечественной войны, представители профсоюзов, Герои труда, Почётные граждане Твери и региона.

По оценкам правоохранительных органов, в общей сложности в Первомайской демонстрации приняло участие более 16 тысяч человек.

«Количество участников превысило наши ожидания, это хороший опыт, будем его развивать и надеемся, что это будет праздник для всех», – отметил губернатор Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после окончания демонстрации.

Михаил Бородов