Раиса Виноградова: «Первомайская демонстрация вернулась»

Одним из главных организаторов Первомайской демонстрации, которая сегодня прошла в Твери по инициативе губернатора Игоря Рудени, стала Федерация тверских профсоюзов. Ее представители прошли в торжественном шествии с транспарантами.

«Первомайская демонстрация вернулась, и это замечательно. Люди соскучились по таким масштабным праздничным мероприятиям, которые дают возможность встретиться со знакомыми, пообщаться, пройтись под музыку по городу», – говорит Раиса Виноградова, заместитель председателя Федерации тверских профсоюзов.

Она отметила, что в праздничном шествии было много молодежи.

«Это очень важно для будущего наших предприятий, которые нуждаются в кадровом обновлении и развитии», – сказала Раиса Виноградова

Традиция шествия трудовых коллективов по случаю праздника Весны и Труда возрождена в этом году по инициативе губернатора Игоря Рудени.

«Это наш долг перед старшим поколением и важный элемент воспитательного процесса. Мы полагаем, что это поможет формировать в обществе уважение к человеку труда, стремление добросовестно работать», – сказал Игорь Руденя

Маршрут движения колонны прошёл по улице Советской– от Тверского проспекта до площади Пушкина. С трибуны на Советской площади участников демонстрации приветствовали губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного собрания региона Сергей Голубев, члены Совета Федерации РФ от Тверской области Владимир Лукин и Андрей Епишин, глава Твери Алексей Огоньков, Почетный гражданин Тверской области Владимир Суслов, ветераны Великой Отечественной войны, представители профсоюзов, Герои труда, Почётные граждане Твери и региона.

По оценкам правоохранительных органов, в общей сложности в Первомайской демонстрации приняло участие более 16 тысяч человек.

« Количество участников превысило наши ожидания, это хороший опыт, будем его развивать и надеемся, что это будет праздник для всех», – отметил губернатор Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после окончания демонстрации.

Михаил Бородов