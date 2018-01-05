Работники компании «Коралл» приняли участие в Первомайской демонстрации вместе с детьми

«Из Бежецка мы выехали около семи утра, чтобы успеть на праздничную демонстрацию», – рассказал начальник цеха компании «Коралл» Евгений Дунаев.

По его словам, работники с радостью восприняли новость о возрождении Первомайской демонстрации в областном центре и решили принять участие в праздничном шествии вместе со своими детьми.

«Это всегда был семейный праздник. Помню, в детстве родители меня брали с собой на демонстрацию и разрешали нести флаг. Мы приехали в Тверь с хорошим настроением. Видим, что хорошая традиция возрождается. Хотим приехать и в следующем году», – сказал Евгений Дунаев.

Традиция шествия трудовых коллективов по случаю праздника Весны и Труда возрождена в этом году по инициативе губернатора Игоря Рудени.

«Это наш долг перед старшим поколением и важный элемент воспитательного процесса. Мы полагаем, что это поможет формировать в обществе уважение к человеку труда, стремление добросовестно работать», – сказал Игорь Руденя

Маршрут движения колонны прошёл по улице Советской– от Тверского проспекта до площади Пушкина. С трибуны на Советской площади участников демонстрации приветствовали губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, члены Совета Федерации РФ от Тверской области Владимир Лукин и Андрей Епишин, глава Твери Алексей Огоньков, Почетный гражданин Тверской области Владимир Суслов, ветераны Великой Отечественной войны, представители профсоюзов, Герои труда, Почётные граждане Твери и региона.

По оценкам правоохранительных органов, в общей сложности в Первомайской демонстрации приняло участие более 16 тысяч человек.

« Количество участников превысило наши ожидания, это хороший опыт, будем его развивать и надеемся, что это будет праздник для всех», – отметил губернатор Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после окончания демонстрации.

Михаил Бородов