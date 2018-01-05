Игорь Эльгардт: «Праздничная демонстрация пробуждает самые добрые чувства»

Член Общественной палаты Тверской области, главный врач Областного клинического кардиологического диспансера Игорь Эльгардт принял участие в Первомайской демонстрации в Твери, возрожденной по инициативе губернатора Игоря Рудени.

«С большим удовольствием узнал о том, что в этом году собирается Первомайская демонстрация, – сказал Игорь Эльгардт. – Это праздник пробуждает самые добрые чувства – единения, солидарности, нашей гордости».

Игорь Эльгардт отметил, что раньше всегда ходил на демонстрацию с детьми. Возрожденная традиция напоминает об этих временах.

«Сейчас дети выросли, разъехались по разным городам. А я по-прежнему буду ходить на Первомайскую демонстрацию», – сказал Игорь Эльгардт.

Традиция шествия трудовых коллективов по случаю праздника Весны и Труда возрождена в этом году по инициативе губернатора Игоря Рудени.

«Это наш долг перед старшим поколением и важный элемент воспитательного процесса. Мы полагаем, что это поможет формировать в обществе уважение к человеку труда, стремление добросовестно работать», – сказал Игорь Руденя

Главными участниками праздничного шествия стали трудовые коллективы региона. В демонстрации также приняли участие представители профсоюзных организаций, спортсмены, волонтеры, делегации муниципальных образований области, учащиеся вузов, профессиональных коллежей, лицеев и школ.

Демонстранты прошли по Советской улице от Театральной площади до площади Пушкина. По пути следования их приветствовали руководство области и города, почетные граждане региона, ветераны войны.

По оценкам правоохранительных органов, в общей сложности в Первомайской демонстрации приняло участие более 16 тысяч человек.