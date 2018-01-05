Галина Лапушинская: «Демонстрация показала, что у нас есть труд и он уважаем»

Заведующая кафедрой государственного управления Института экономики и управления Тверского госуниверситета, профессор Галина Лапушинская отметила большое представительство предприятий региона на Первомайской демонстрации в Твери.

«Очень хороший праздник возрожден губернатором Игорем Руденей, – считает Галина Лапушинская. – В колоннах демонстрантов чувствовалось воодушевление. Атмосферу праздника создавали улыбки на лицах людей разного возраста, яркие флаги, шары, нарядные костюмы».

В праздничном шествии приняли участие представители большого количества предприятий Твери и области, отметила профессор.

«Было много корпоративных флагов и транспарантов различных производств и компаний. Демонстрация показала, что у нас в области есть труд и он уважаем», – сказала Галина Лапушинская.

По инициативе губернатора Игоря Рудени, в Твери сегодня, в праздник Весны и Труда, возродилась традиция проведения Первомайских демонстраций.

«Это наш долг перед старшим поколением и важный элемент воспитательного процесса. Мы полагаем, что это поможет формировать в обществе уважение к человеку труда, стремление добросовестно работать», – сказал Игорь Руденя

Главными участниками праздничного шествия сиали трудовые коллективы региона. В демонстрации также приняли участие представители профсоюзных организаций, спортсмены, волонтеры, делегации муниципальных образований области, учащиеся вузов, профессиональных коллежей, лицеев и школ.

Руководство области и города, почетные граждане региона, ветераны войны, приветствовали демонстрантов со специально построенных трибун и подиума под музыкальное сопровождение духового оркестра. Прохождение колонн комментировали дикторы.

Демонстранты прошли по Советской улице от Театральной площади до площади Пушкина. По оценкам правоохранительных органов, в общей сложности в Первомайской демонстрации приняло участие более 16 тысяч человек.

Михаил Бородов