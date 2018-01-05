Сергей Голубев: «Здорово, что новые традиции зарождаются на основе старых»

Председатель Законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев назвал Первомайскую демонстрацию в Твери возрождением лучших традиций. Спикер областного парламента вместе с губернатором Игорем Руденей, руководством города, ветеранами, почетными гражданами Твери и области приветствовал участников торжественного шествия.

«Самое замечательное – возрождение лучших традиций хорошего времени. И сегодня мы видели энтузиазм участников демонстрации. Приятно посмотреть на открытые, радостные лица. Новые традиции зарождаются на основе старых традиций. Это здорово», – отметил Сергей Голубев.

Традиция проведения первомайских демонстраций возрождена в этом году в Твери по инициативе губернатора Игоря Рудени.

«Это наш долг перед старшим поколением и важный элемент воспитательного процесса. Мы полагаем, что это поможет формировать в обществе уважение к человеку труда, стремление добросовестно работать», – сказал Игорь Руденя

Главные участники праздничного шествия – трудовые коллективы региона. В демонстрации также приняли участие представители профсоюзных организаций, спортсмены, волонтеры, делегации муниципальных образований области, учащиеся вузов, профессиональных коллежей, лицеев и школ.

Демонстранты прошли по Советской улице отТеатральной площади до площади Пушкина. По оценкам правоохранительных органов, в общей сложности в Первомайской демонстрации приняло участие более 16 тысяч человек.

Михаил Бородов