Андрей Соловей: «Пришли на демонстрацию с желанием вспомнить молодость»

Делегация Тверского вагоностроительного завода оказалась одной из самых многочисленных на первомайской демонстрации в Твери. Как отметил генеральный директор предприятия Андрей Соловей, работники приняли участие в торжественном шествии по собственному желанию.

«Мы не организовывали, а попросили людей прийти. По-моему, пришли больше 300 человек. Все пришли с желанием вспомнить молодость, как это было раньше. Наши рабочие всегда активны, поэтому с большим воодушевлением встретили, то что праздник 1 мая будет возрождён в Твери», – сказал Андрей Соловей.

Традиция проведения первомайских демонстраций возрождена в этом году в Твери по инициативе губернатора Игоря Рудени.

«Это наш долг перед старшим поколением и важный элемент воспитательного процесса. Мы полагаем, что это поможет формировать в обществе уважение к человеку труда, стремление добросовестно работать», – сказал Игорь Руденя

Главные участники праздничного шествия – трудовые коллективы региона. В демонстрации также приняли участие представители профсоюзных организаций, спортсмены, волонтеры, делегации муниципальных образований области, учащиеся вузов, профессиональных коллежей, лицеев и школ.

Руководство области и города, почетные граждане региона, ветераны войны, приветствовали демонстрантов со специально построенных трибун и подиума под музыкальное сопровождение духового оркестра. Прохождение колонн комментировали дикторы.

Демонстранты прошли по Советской улице от Театральной площадидо площади Пушкина. По оценкам правоохранительных органов, в общей сложности в Первомайской демонстрации приняло участие более 16 тысяч человек.

Михаил Бородов.