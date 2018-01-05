Сенатор Владимир Лукин принял участие в перовомайской демонстрации в Твери

Член Совета Федерации ФС РФ Владимир Лукин отметил веселую праздничную атмосферу на первомайской демонстрации в Твери.

«Думаю, что всякие традиции хороши, если они гуманны. Главное, чтобы люди приходили не по принуждению и чувствовали себя свободно. А в Твери была веселая, праздничная атмосфера. Люди были одеты не по форме, а по душе, шли по городу, улыбаясь. Улыбаться ведь не заставишь», – отметил сенатор.

Сегодня в Твери после многолетнего перерыва возрождена традиция трудовых первомайских демонстраций.

«Это наш долг перед старшим поколением и важный элемент воспитательного процесса. Мы полагаем, что это поможет формировать в обществе уважение к человеку труда, стремление добросовестно работать», – сказал Игорь Руденя.

На главную улицу города – Советскую – вышли представители трудовых коллективов Верхневолжья, профсоюзных организаций, спортсмены, волонтеры, делегации муниципальных образований области, учащиеся вузов, профессиональных коллежей, лицеев и школ. Со специально построенных трибун и подиума демонстрантов приветствовали руководство области и города, почетные граждане региона, ветераны войны. Прохождение колонн под музыкальное сопровождение духового оркестра комментировали дикторы. По оценкам правоохранительных органов, в общей сложности в Первомайской демонстрации приняло участие более 16 тысяч человек.

Михаил Бородов

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