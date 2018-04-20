И ВНОВЬ «ПОБРАТИМ» С ПЕСНЕЙ О ГЛАВНОМ…

5 мая в 15 Большой концертный зал Тверского областного Дворца культуры
«Пролетарка» вновь принимает на своей сцене авторов и исполнителей патриотической
песни о войне, военных конфликтах и Российской Армии со всей нашей страны на XXIII-
м межрегиональном фестивале «Побратимы» памяти героя России Ильи Касьянова. По
старой и доброй традиции в зрительном зале совершенно разная публика: школьники
и ветераны, вдовы и матери погибших военных, и просто неравнодушные люди.
Атмосферу праздника «со слезами на глазах» можно почувствовать сразу в фойе
Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка». Впервые, перед началом Гала-
концерта XXIII межрегионального фестиваля «Побратимы» памяти героя России Ильи
Касьянова, здесь разместились выставочные стенды тверских ветеранских организаций и
поисковых отрядов. Отдельные экспонаты, собранные или предоставленные живыми
участниками событий Отечественной войны и зон локальных военных конфликтов,
поисковиками, не поддаются простому описанию…
-Историю своей страны надо знать и помнить, передавать из поколения в
поколение. Только тогда подобное не повторится,- уверен председатель жюри и идейный
вдохновитель фестиваля «Побратим», ветеран войны в Афганистане, подполковник
запаса, поэт, композитор и исполнитель Станислав Назимов.
На фестиваль песен о войне , военных конфликтах и Российской Армии
«Побратим» заявилось более 80-ти участников не только из родного Верхневолжья –
Зубцова, Торжка, Селижарово, Максатихи, Ржева, Лихославля, Нелидово, Кувшиново,
Калининского района и п.Орша, Твери, но также Москвы, поселка Шаховская
Московской области, других уголков нашей страны. При этом, основной костяк по-
прежнему составляют поэты, композиторы и исполнители Твери и Тверской области,
прошедшие школу-студию патриотической песни «Отечество» С.Назимова, вот уже более
20 -ти лет действующую на «Пролетарке».
В таком общем деле мелочей не бывает, важна каждая деталь. В качестве
почетных гостей - Тверской «Генеральский клуб», а также поистине Легенды
фестивального движения - Валерий Андреев (Торжок), Михаил Бессонов (Москва),
Александр Кагарлыцкий (Тверь) и другие.
Наряду с Дворцом культуры «Пролетарка», Комитетом по делам культуры
Тверской области в числе главных организаторов этого мероприятия боевые друзья
«Побратима» - региональные областные отделения Всероссийских общественных
ветеранских организаций «Боевое братство», «Российский Союз ветеранов Афганистана»,
«Инвалиды войны».
В качестве объединяющей идеи - наличие военной формы у всех участников,
поскольку патриотическая песня просто обязывает укреплять не только ДУХ, но и ТЕЛО!