И ВНОВЬ «ПОБРАТИМ» С ПЕСНЕЙ О ГЛАВНОМ…

5 мая в 15 Большой концертный зал Тверского областного Дворца культуры

«Пролетарка» вновь принимает на своей сцене авторов и исполнителей патриотической

песни о войне, военных конфликтах и Российской Армии со всей нашей страны на XXIII-

м межрегиональном фестивале «Побратимы» памяти героя России Ильи Касьянова. По

старой и доброй традиции в зрительном зале совершенно разная публика: школьники

и ветераны, вдовы и матери погибших военных, и просто неравнодушные люди.

Атмосферу праздника «со слезами на глазах» можно почувствовать сразу в фойе

Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка». Впервые, перед началом Гала-

концерта XXIII межрегионального фестиваля «Побратимы» памяти героя России Ильи

Касьянова, здесь разместились выставочные стенды тверских ветеранских организаций и

поисковых отрядов. Отдельные экспонаты, собранные или предоставленные живыми

участниками событий Отечественной войны и зон локальных военных конфликтов,

поисковиками, не поддаются простому описанию…

-Историю своей страны надо знать и помнить, передавать из поколения в

поколение. Только тогда подобное не повторится,- уверен председатель жюри и идейный

вдохновитель фестиваля «Побратим», ветеран войны в Афганистане, подполковник

запаса, поэт, композитор и исполнитель Станислав Назимов.

На фестиваль песен о войне , военных конфликтах и Российской Армии

«Побратим» заявилось более 80-ти участников не только из родного Верхневолжья –

Зубцова, Торжка, Селижарово, Максатихи, Ржева, Лихославля, Нелидово, Кувшиново,

Калининского района и п.Орша, Твери, но также Москвы, поселка Шаховская

Московской области, других уголков нашей страны. При этом, основной костяк по-

прежнему составляют поэты, композиторы и исполнители Твери и Тверской области,

прошедшие школу-студию патриотической песни «Отечество» С.Назимова, вот уже более

20 -ти лет действующую на «Пролетарке».

В таком общем деле мелочей не бывает, важна каждая деталь. В качестве

почетных гостей - Тверской «Генеральский клуб», а также поистине Легенды

фестивального движения - Валерий Андреев (Торжок), Михаил Бессонов (Москва),

Александр Кагарлыцкий (Тверь) и другие.

Наряду с Дворцом культуры «Пролетарка», Комитетом по делам культуры

Тверской области в числе главных организаторов этого мероприятия боевые друзья

«Побратима» - региональные областные отделения Всероссийских общественных

ветеранских организаций «Боевое братство», «Российский Союз ветеранов Афганистана»,

«Инвалиды войны».

В качестве объединяющей идеи - наличие военной формы у всех участников,

поскольку патриотическая песня просто обязывает укреплять не только ДУХ, но и ТЕЛО!