В Твери заложен памятный камень пожарным-спасателям

28 апреля в Твери в сквере Пожарной площади состоялась торжественная церемония заложения памятного камня пожарным-спасателям. Мероприятие проходило в преддверии Дня пожарной охраны. Поздравления с грядущим праздником сотрудникам ведомства направил Губернатор Игорь Руденя.

«Сегодня сотрудники пожарной охраны Тверской области достойно продолжают лучшие традиции предыдущих поколений. Ваш труд требует исключительной ответственности, высокой самодисциплины, личного мужества и самоотдачи», - отмечено в поздравительной телеграмме главы региона, которую на торжественном собрании, посвященном предстоящему празднику, зачитал руководитель Главного управления региональной безопасности Тверской области Василий Попенко.

В церемонии закладки памятного камня приняли участие заместитель Председателя Правительства Тверской области - начальник Главного управления МЧС России по Тверской области Арсен Григорян, ветераны пожарной охраны, сотрудники ведомства и его подразделений, приглашенные гости, кадеты.

Справочно: Верхневолжье внесло серьезный вклад в становление и развитие противопожарной службы в стране. Именно на территории тверского края, в городе Осташкове, 175 лет назад была создана первая добровольная пожарная команда в России. В годы Великой Отечественной войны личный состав пожарных команд региона проявлял героизм, доблесть и отвагу, отдавая все силы во имя общей Победы.

Пресс-служба Правительства Тверской области