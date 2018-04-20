Игорь Руденя ознакомился с ходом строительства Спасо-Преображенского собора в Твери

28 апреля Губернатор Игорь Руденя в ходе инспекционной поездки по строительным объектам Твери посетил площадку, где восстанавливается Спасо-Преображенский собор.

«Важно, что строительство возобновлено. Нужно обеспечить работы в полном соответствии с утверждённым планом-графиком. Главная задача – воссоздать храм в его историческом виде», – считает Игорь Руденя.

В настоящее время выполняется кирпичная кладка наружных стен с перемычками и арками, круглых колонн. Завершено устройство монолитных перемычек порталов входа. Среди других текущих работ – изготовление кружал, устройство монолитных перемычек паперти и основной части собора, перекрытия над папертью.

Игорь Руденя также осмотрел площадку, на которой планируется восстановить колокольню собора. Сейчас ведется согласование рабочей документации на обустройство инженерных коммуникаций.

Завершение восстановления здания собора планируется приурочить к торжественным мероприятиям, посвященным 700-летию со дня подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, которые пройдут в декабре 2018 года. По мнению Губернатора Игоря Рудени, это событие станет данью уважения почитаемому святому и знаком преемственности истории тверской земли, духовных и нравственных основ ее народа.

Значимость восстановления Спасо-Преображенского собора подчеркнула Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе своего визита в Тверскую область в конце прошлого года. В частности, глава Совфеда отметила, что возрождение исторического архитектурного и культурного наследия является символом возвращения к истокам, духовным традициям.

Справочно: Спасо-Преображенский собор был заложен в 1285 году святым благоверным великим князем Михаилом Ярославичем Тверским и первым тверским епископом Симеоном. На протяжении шести с половиной веков он был главным кафедральным храмом города и являлся духовным символом тверской земли. В советские годы собор был взорван.

В 2014 году с благословения митрополита Тверского и Кашинского Виктора усилиями благотворительного фонда «Собор» и при поддержке неравнодушных земляков начались работы по воссозданию святыни на прежнем месте.

Пресс-служба Правительства Тверской области