Игорь Руденя обсудил с главами муниципалитетов Тверской области прохождение пожароопасного периода в регионе

Прохождение пожароопасного периода на территории Верхневолжья обсудили 28 апреля на селекторном совещании с главами муниципалитетов в режиме видеоконференцсвязи, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

«В преддверии майских праздников, когда на территории Тверской области будет находиться большое число отдыхающих, на первый план выходит профилактическая работа в сфере пожарной безопасности. Главы муниципальных образований несут персональную ответственность за обеспечение всех противопожарных мероприятий и недопущение появления очагов возгораний на территориях», — обозначил Игорь Руденя.

Прежде всего, необходимо провести опашку населённых пунктов, организовать активное информирование населения, дачников, охотников, туристов о недопущении палов травы, сжигания мусора при проведении субботников и бесконтрольного разведения костров, подчеркнул Губернатор.

С начала года в муниципалитетах установлено более 560 аншлагов с информацией о мерах противопожарной безопасности. Всего в 2018 году в обеспечении противопожарных мероприятий будут задействованы более 8 тысяч сотрудников и свыше 2,4 тыс. единиц техники МЧС, МВД, других ведомств, профильных Министерств региона, территориальных подразделений по ликвидации ЧС, дорожных и сельхозпредприятий, лесопользователей, а также добровольных пожарных команд.

Ситуация в лесах Верхневолжья контролируется с помощью систем наземного, авиационного и спутникового мониторинга. Также для этих целей используются беспилотные летательные аппараты и видеокамеры, установленные в лесных массивах.

В ходе подготовки к пожароопасному сезону текущего года в 2017-м в регионе было обустроено более 1800 км и прочищено свыше 5200 км минерализованных полос, построено 33,6 км лесных дорог. Кроме того, на 2018 год запланировано обводнение участка месторождения «Оршинский мох» площадью около 1 тыс. га.

При обнаружении лесного пожара необходимо сообщать об этом по бесплатному телефону лесной охраны 8-800-100-94-00 (единый по всей России) или 8-800-100-90-25 (по Тверской области), а также по номеру 112.

Пресс-служба Правительства Тверской области