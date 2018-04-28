Более 236 млн рублей получили аграрии Тверской области на проведение весенне-полевых работ



Одной из основных тем селекторного совещания с главами муниципалитетов Тверской области, которое 28 апреля провёл Губернатор Игорь Руденя, стало выполнение задач по проведению сезонных сельскохозяйственных работ в 2018 году.

«Важно повысить качество жизни на селе, которое напрямую связано с экономикой, развитием сельского хозяйства и влияет на демографическую ситуацию в муниципальных образованиях. В этой связи на первый план в работе органов местного самоуправления выходят показатели снижения площадей неиспользуемых сельскохозяйственных земель», — отметил Игорь Руденя.

В этом году посевные площади Тверской области планируется увеличить на 20 тыс. га — до 557,2 тыс. га. По общей площади занятых в сельхозпроизводстве угодий лидируют Бежецкий, Калининский, Кашинский, Конаковский, Ржевский, Старицкий, Торжокский районы. Как подчеркнул Губернатор, особое внимание необходимо уделить расширению площадей и развитию отрасли льноводства.

Другое приоритетное направление в работе отраслевого Министерства и глав муниципальных образований, обозначенное главой региона — поддержка сельхозпроизводителей, в том числе малых и средних форм хозяйствования.

В настоящее время до аграриев региона доведено уже свыше 236 млн рублей субсидий. В текущем году впервые финансирование по этому направлению стартовало в ранние сроки — в январе, что позволило повысить эффективность поддержки хозяйств.

В целом на господдержку представителей АПК в 2018 году заложено более 1,7 млрд рублей, из них 78,5 млн рублей — на поддержку малых сельхозпредприятий.

Сейчас в хозяйствах Тверской области проводят культивацию зяби, весновспашку, подкормку озимых зерновых культур и многолетних трав, сев яровых культур. В работе на полях региона задействовано более 5700 единиц сельскохозяйственной техники.

На данный момент яровой сев проведён на площади 2 тыс. га, что на 1,7 тыс. га больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Планируется, что в целом яровой сев на территории Верхневолжья в 2018 году составит 152,8 тыс. га, в том числе 66,7 зерновых и зернобобовых культур, 7 тыс. га льна-долгунца, 21,5 тыс. га картофеля, 4,3 тыс. га овощей, 2,1 тыс. га масличных, 51,2 тыс. га кормовых культур.

Пресс-служба Правительства Тверской области